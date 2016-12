Maidanezii fac legea la Bârlad!

de Răzvan CĂLIN

Mai mulți bârlădeni au început să reclame faptul că în ultimul timp s-au îndesit atacurile haitelor de câini comunitari. În centrul orașului, o fetiță a fost cât pe ce să fie sfâșiată de o haită de maidanezi, iar un bărbat a fost atacat în zona Școlii ”George Tutoveanu”.

Nu știm cum se face dar în timp ce cei de la Asociația ”Seelen fur Seelchen” susțin că sunt în plină campanie de ”recoltare” a câinilor maidanezi de pe străzile Bârladului, tot mai mulți localnici se plâng din cauza neplăcerilor și pericolului pe care îl reprezintă aceste patrupede. La sfârșitul săptămânii trecute, mai mulți concitadini ne-au contactat la redacție pentru a reclama atacuri ale maidanezilor.

Vineri, 25 noiembrie, un bârlădean în vârstă de 42 de ani, care locuiește în apropiere de Școala gimnazială ”George Tutoveanu”, a tras o spaimă zdravănă în momentul în care s-a trezit atacat din senin de o haită formată din peste 10 câini comunitari: ”Mă întorceam de la serviciu, după schimbul de noapte și când mai aveam vreo câțiva metri până la blocul unde locuiesc am fost atacat brusc de o haită de maidanezi. Cred că erau vreo 12 sau 14 câini, dacă nu chiar și mai mulți. Nu mă așteptam să fiu atacat, mai ales că era trecut de ora 9, era ziuă și nici nu făcusem nimic ca să-i stârnesc. Câini ăștia, atât femele, cât și masculi, sunt aciuați pe aici de mai mult timp. Și nu e prima oară când atacă. Au sărit la mine și în alte dăți, dar și la alți vecini sau oameni care trec pe aici prin zonă. Problema este că sunt extrem de agresivi și dacă nu ai cât de cât prezență de spirit riști să le cazi victimă. Dar, ce-i mai grav, aici sunt și mulți copii, nu mai spun că e școala în apropiere. Să ferească Dumnezeu de vreun caz precum tragedia petrecută în București acum câțiva ani!”.

În aceste condiții, este și normal ca oamenii să fie extrem de iritați, mai ales că problema maidanezilor la Bârlad este foarte veche, iar lumea așteaptă de prea mult timp o soluție viabilă.

Sâmbătă, 26 noiembrie, un atac similar a fost semnalat în zona Clubului Copiilor ”Spiru Haret”, pe strada Mihail Kogălniceanu. Un localnic care a asistat la întâmplare ne-a povestit, vizibil iritat: ”Eram prin zonă, moment în care am observat cum de pe spațiul verde situat în fața Clubului Copiilor a sărit o haită întreagă de maidanezi pe o biată fată. Cred că erau vreo 20 de câini și toți lătrau și se dădeau la fată. Norocul a fost că șoferul unei mașini care trecea prin zonă s-a interpus cu mașina între câini și copilă și, în cele din urmă, i-a fugărit. Cred că o puneau la pământ pe biata copilă dacă nu sărea șoferul ăla și cine știe ce nenorocire se întâmpla”.

Omul ne-a mai spus că, ulterior, haita respectivă a continuat cu atacurile agresive și la adresa altor oameni care treceau prin imediata lor vecinătate. Trist este că întâmplări de acest gen continuă să se petreacă în Bârlad aproape zilnic. Dovadă stau atât reclamațiile făcute la Primăria Bârlad, dar și la autoritățile locale. Elocventă este statistica Spitalului de urgență ”Elena Beldiman”, care prin Compartimentul Primire Urgențe înregistrează cazuri de oameni mușcați de câini aproape zilnic.

Contactată telefonic, Didona Platon, reprezentantul Asociației ”Seelen fur Seelchen” (organizația tocmită de edilii bârlădeni să rezolve problema câinilor maidanezi odată pentru totdeauna), a spus că vor fi trimise în zonele semnalate echipe de hingheri pentru a captura exemplarele respective. În același timp, Didona Platon a declarat pentru Est News că, în multe situații, activitatea asociației este serios îngreunată chiar din cauza unor oameni mari iubitori de astfel de patrupede: ”Am mers de multe ori pe teren și când am vrut să luăm câinii ne-am izbit de refuzul unor oameni din zonă. Pur și simplu nu vor să înțeleagă că noi doar îi capturăm și îi sterilizăm. Apoi, agresivitatea haitelor de câini se datorează perioadei rutului. Atât timp cât femele sunt în călduri, astfel de probleme vor apărea tot timpul. De asta noi am decis ca pentru început să ne axăm în principal pe sterilizarea femelelor. 100 de femele sterilizate înseamnă 1.000 de câini care nu se vor mai naște în următorul an! Facem un nou apel către oameni să vină cu cățelele la noi pentru că le vom steriliza gratis. Nu îi costă nici un leu. Avem convingerea că în momentul în care toate femelele de maidanez vor fi sterilizate, precum și cea mai mare parte din exemplarele din gospodării, problema asta va fi rezolvată definitiv!”.

Didona Platon ne-a mai spus că Asociația ”Seelen fur Seelchen” va continua să sterilizeze gratis femele de câini, atât din rândul celor cu stăpân, cât și dintre maidanezi.

