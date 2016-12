Chiulul dăunează grav sănătății! – Prins de polițiști în timp ce chiulea de la ore, unui elev din Bârlad i s-a făcut rău și a ajuns la spital!

de Răzvan CĂLIN

O întâmplare, aparent banală, petrecută ieri după-amiază a pus pe jar cadrele didactice și elevii de la Școala gimnazială ”Manolache Costache Epureanu” (fosta Școală generală nr. 9), dar și autoritățile locale. În jurul orei 16.30, la școala cu pricina și-a făcut apariția o patrulă de poliție care tocmai făcuse o ”captură” de proporții: patru elevi chiulangii. ”Delicvenții” fuseseră depistați chiar în timp ce hoinăreau prin Grădina Publică din localitate, situată în apropiere de școală. Cei patru băieți, elevi în clasa a VI-a, căzuseră de comun acord să chiulească de la ora la matematică, chiar când trebuiau să dea teza la acest subiect.

După ce i-au luat la întrebări și au realizat în scurt timp că elevii tocmai ce chiuleau de la ore, polițiștii i-au dus la școală și i-au predat direct profesoarei de matematică, căci ora încă nu se terminase. După numai câteva minute, unuia din cei patru chiulangii i s-a făcut brusc rău și a început să vomite.

”Vă dați seama că și doamna profesoară și ceilalți elevi s-au panicat, s-au îngrijorat și au sunat imediat la 112, solicitând intervenția unei ambulanțe. Imediat a venit un echipaj de la Ambulanță care i-a acordat copilului îngrijirile necesare, după care a fost dus la spital”, ne-a declarat profesorul Bogdan Jora, directorul Școlii ”Manolache Costache Epureanu”.

A existat bănuiala că în răstimpul cât au chiulit de la ora de matematică, cei patru elevi ar fi putut consuma ceva ce nu le-a priit. Ba chiar s-a luat în calcul și un eventual consum de alcool sau etnobotanice, ipoteză infirmată în cele din urmă. După ce a fost supus unui set de investigații medicale la Spitalul de urgență ”Elena Beldiman”, copilul a fost trimis acasă, fiind în afara oricărui pericol.

”Până la urmă, s-a văzut clar de ce i s-a făcut rău acestui elev. Practic, în momentul în care s-a trezit adus de poliție la școală și realizând cam ce consecințe va avea de înfruntat pentru că a chiulit de la ore, atunci i s-a făcut rău. În conformitate cu regulamentul de ordine interioară, toți patru vor fi trași la răspundere disciplinar, adică vor avea nota scăzută la purtare. Plus că, în mod sigur, va suferi repercursiuni și din partea părinților. Probabil, acesta a fost unul dintre lucrurile care l-a speriat cel mai tare și de spaimă, i s-a făcut rău”, ne-a mai spus directorul Jora.

Potrivit acestuia, cei patru elevi sunt cunoscuți ca fiind niște elevi-problemă, care au mai provocat necazuri și în trecut. Doi dintre ei sunt repetenți. Nu mai devreme de vineri, 16 decembrie, cei patru au fost autorii unei alte năzbâtii: în timp ce se hârjoneau, au spart geamul ușii de la intrarea elevilor în școală.

”Noi încercăm să-i aducem pe drumul cel bun pe acești copii. Dar trebuie neapărat să conștientizeze acest lucru și părinții lor. Am solicita prezența părinților la toți cei patru elevi, după incidentul de vineri, dar nu au venit decât în cazul unuia singur. Trist este că cel căruia i s-a făcut rău este un copil care promite mult. Este unul dintre membrii echipei de rugby a școlii cu care ne-am clasat pe locul III pe țară la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Adică este un copil valoros, dar care are nevoie de mai multă atenție și îndrumare mai ales din partea părinților. Personal am stat de vorbă cu el și am încercat să-i explic că el trebuie să fie un exemplu pozitiv pentru ceilalți colegi. Dar, din păcate, după cum se vede nu prea a înțeles. Să sperăm că de acum înainte își va reveni, iar această întâmplare să-i fie învățătură de minte”, a conchis directorul Școlii ”Manolache Costache Epureanu”.

Comments

comments