Handbaliștii juniori vasluieni sunt în cărți pentru turneul semifinal

Cele patru echipe care ne reprezintă județul în campionatele de juniori la handbal masculin au șanse mari de calificare la turneul semifinal.

Echipa de juniori I a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Vaslui ocupa locul patru, ultimul calificabil, cu 22 de puncte. Vasluienii au coborât în clasament după ce au suferit trei înfrângeri în cadrul celui de-al doilea turneu de sală. Elevii pregătiți de profesorul Liviu Gheorghiu sunt la egalitate de puncte cu adversarii de la LPS Piatra Neamț. Băcăuanii și-au dovedit supremația și ocupă primele două poziții. Prima echipă de la CS Știința Municipal Bacău are 33 de puncte (- 1 pentru nerespectare cerințe vârstă). În timp ce echipa a doua ocupă treapta a doua a podiumului după ce a câștigat 24 de puncte. LPS Suceava (20 puncte) și LPS Roman (18) sunt singurele care amenință să elimine din competiție LPS Vaslui. LPS Iași are nouă puncte, iar LPS Nadia Comăneci Onești are doar trei. Campionatul se reia pe 29 ianuarie, când LPS Vaslui joacă în deplasare la LPS Iași.

Juniorii II de la LPS Vaslui ocupă locul trei, cu 16 puncte, după ce au înregistrat cinci victorii, o remiză și două eșecuri. Primele două locuri sunt ocupate de LPS Brăila cu 20 de puncte și CSS Galați cu 18. LPS I. Balas Soter Buzău ocupă locul patru, cu 10 puncte, iar CS Axiopolis Cernavodă are cu unul mai puțin. CSS Tecuci a reușit doar o remiză până acum și are șase puncte (cinci bonus pentru respectarea cerinței de talie). Elevii pregătiți de Laurențiu Cozma, care sunt cu un an mai mici decât adversarii lor, au cel mai bun atac din serie. Campionatul se va relua pe 11 februarie, când LPS Vaslui dă piept cu LPS Brăila.



LPS Vaslui este lider detașat la juniori III, cu 32 de puncte, fără a cunoaște gustul înfrângerii până acum. Handbaliștii pregătiți de Liviu Gugleș au cu șapte puncte mai multe decât principala contracandidată, CSU Suceava. LPS Piatra Neamț ocupă locul trei, cu 22 de puncte. Vasluienii au cea mai bună apărare din serie (217) dar și un atac devastator (322). ACS Campionii Negrești, pregătită de profesorul Gheorghe Mogâldea, este și ea în cărți pentru calificarea la turneul semifinal. Ocupă locul patru, cu 17 puncte, la două distanță de urmăritoarele LPS Suceava și LPS Iași. LPS Botoșani ocupă ultimul loc, cu 0 puncte. Următoarele meciuri vor avea loc pe 22 ianuarie, când LPS Vaslui joacă în deplasare la LPS Botoșani, iar ACS Campionii Negrești stă. (George PROCA)

