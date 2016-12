Moș Crăciun a venit deja la 150 de copii nevoiași din Bârlad și comunele arondate!

de Răzvan CĂLIN

Școala gimnazială ”Principesa Elena Bibescu” din Bârlad a coordonat un proiect de amploare prin care nu mai puțin de 150 de copii sărmani l-au putut primi în vizită pe Moș Crăciun. Intitulat ”Să fim mai buni de sărbători”, proiectul a angrenat elevi și cadre didactice de la Școala gimnazială ”Manolache Costache Epureanu”, Școala gimnazială ”George Tutoveanu”, Școala gimnazială ”Vasile Pârvan” și cele patru licee din localitate (Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” și Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza”).

”Grație donațiilor făcute de elevii acestor instituții de învățământ, am reușit să colectăm foarte multe dulciuri și fructe, pe care, inițial, ne-am propus să le împărțim la 70 de copii ce provin din familii nevoiașe. Însă, datorită succesului de care s-a bucurat acest proiect, am reușit să colectăm și să facem pachete pentru 150 de copii. Toți provin din familii sărmane și sunt atât din Bârlad, cât și din comunele din jurul orașului. Proiectul și-a propus, în același timp, să educe copiii în sensul acceptării și ajutorării celor sărmani, cu o situație materială și financiară precare, persoane cu nevoi speciale etc. Astfel, putem cultiva și dezvolta la copii sensibilitatea, spiritul de întrajutorare și altruismul. Empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea, credința, nu pot fi înțelese de elevi decât treptat, concomitent cu creșterea experienței lor sociale si a dezvoltării lor intelectuale. Astfel, a apărut dorința noastră, a cadrelor didactice, de a pune elevul într-o situație de a face un gest nobil, o faptă morală și de a îmbogății experiența socială a elevilor. Proiectul evidențiază importanța dezvoltării unei legături între copiii provenind din medii sociale si familiale diferite, așa încât, în final, să fie redusă distanța socială și prejudecățile”, ne-a declarat Ionel Dumitrașc, directorul Școlii ”Principesa Elena Bibescu”.

