Femeie dispărută din Iana, dată în urmărire pe țară!

Maria Cojocaru, o femeie în vârstă de 58 de ani, din satul Recea, comuna Iana, este dată în urmărire națională după ce în urmă cu o săptămână a dispărut. Autoritățile au fost alertate de familia femeii pe 23 decembrie, însă ultima zi când cineva a văzut-o a fost 19 decembrie.

”Conform celor spuse de membrii familiei, pe 19 decembrie femeia a plecat în București. O zi mai târziu, pe 20 decembrie, Maria Cojocaru a contactat-o telefonic pe fiica ei căreia i-a spus că urmează să revină în Bârlad. Însă, zilele au trecut și femeia tot nu a revenit acasă”, ne-a declarat comisarul – șef Ștefan Sofrone, de la Compartimentul Mas-Media al IPJ Vaslui.

Îngrijorate, rudele femeii au mers pe 23 decembrie la Poliția Bârlad și au declarat dispariția acesteia. Oamenilor le este teamă ca nu cumva femeii să i se fi întâmplat ceva rău. Imediat, polițiștii au declanșat cercetări, însă, din păcate, până în momentul de față femeie anu a fost găsită.

Iată care sunt semnalmentele Mariei Cojocaru: are 1,65 m înălțime, păr grizonat, ochi căprui. La data dispariției purta pantaloni de culoare neagră și o geacă din fâș, lungă, de culoare neagră. Femeia are ca semn particular o cicatrice în lungime de 3 cm la palma stângă. În prezent, polițiștii de investigații criminale desfășoară activități specifice în vederea depistării persoanei dispărute, față de care a fost solicitată și măsura urmării naționale. Persoanele ce pot oferi informații care să conducă la găsirea ei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

