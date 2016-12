Scandal de neimaginat cu o gravidă aflată în sevraj din cauza drogurilor, pe holurile spitalului bârlădean!

Scandal și țigănie, marți, 27 decembrie, pe holurile Spitalului de Urgență “Elena Beldiman” din Bârlad. O tânără de 18 ani, însărcinată în 7 luni, a ridicat în picioare întreg spitalul cu țipete și înjurături la adresa medicilor și asistentelor. Tânăra tuna și fulgera din cauză că medicii ginecologi au decis să o transfere la Iași, după ce au constatat că sarcina gemerală a femeii este cu mari probleme. Gemeni prezentau malformații la nivelul capului, iar internarea într-o maternitate din Iași dotată cu aparatură mai performantă ar fi fost binevenită pentru monitorizarea bebelușilor hidrocefali, atât înainte, cât și după naștere.

Tânăra de 18 ani, din Bârlad, figurează internată în Centrul de reeducare de la Buziaș, unde trebuie să-și ispășească perioada de detenție primită în urma unei condamnări. Conform legii, întrucât a rămas însărcinată, în această perioadă de gravidie i-a fost suspendată perioada de detenție, cel puțin până la naștere. Femeia s-a prezentat la spitalul bârlădean pentru că avea, spunea ea, contracții puternice. În urma investigațiilor medicale s-a constatat că pacienta avea o infecție urinară și este posibil ca, din această cauză, să fi apărut acele dureri, întrucât ar trebui să nască la termen abia peste zece săptămâni. Pacienta, care a stat internată doar câteva zile, prezenta edeme la picioare, dar și o stare de agitație care a fost pusă pe seama unui sevraj. Luată la întrebări de medici, aceasta a recunoscut că s-a drogat, dar jura că după ce a rămas gravidă nu a mai luat droguri. Lucru greu de crezut, în opinia celor din spital.

Se bănuiește că, pe timpul internării, gravida nu a mai fost aprovizionată cu substanțe psihotrope, iar abstinența a scos-o din minți. Medicii nu au putut să o convingă cu niciun chip să accepte transferarea la o maternitate din Iași, așa că, în conformitate cu legea, au pus-o să semneze pe propria răspundere că nu este de acord și i-au făcut externarea. În acest fel, a fost respectat dreptul pacientei, iar ginecologii au fost scutiți de orice responsabilitate.

Pacienta a luat foaia și a ieșit val-vârtej pe ușa spitalului, îmbrăcată destul de sumar și răcnind la o persoană cu care vorbea la telefonul mobil. Reprezentații spitalului spun că tânăra însărcinată i-a asigurat că va merge singură la Iași, la spital. Medicii sunt însă sceptici și sunt siguri că mai devreme sau mai târziu, va ajunge din nou pe mâna lor, la secția de obstetrică ginecologie a Spitalului “Beldiman”.

Ea va fi din nou încarcerată după ce medicii vor considera că nou-născuții sunt în siguranță. În acest moment, ea se află sub supravegherea poliției și, mai mult ca sigur, are nevoie de o consiliere psihologică.

”Într-adevăr, pe perioada cât este însărcinată, tânăra se află sub supravegherea poliției, urmând ca după naștere să fie reinternată în Centrul de reeducare de la Buziaș. Chiar dacă se află sub supraveghere, faptul că a refuzat să se interneze într-o unitate spitalicească din Iași este problema dumneaei. Are dreptul legal să refuze. Noi nu o putem obliga”, a declarat, pentru Est News, agentul principal Loredana David, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui. (Mihaela NICULESCU)

