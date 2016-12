Mândrețe de podoabă capilară, distrusă de o coafeză din Bârlad

O femeie de 42 de ani din Bârlad și-a distrus părul după ce a mers la un coafor de cartier situat pe strada Vasile Pârvan. Femeia, al cărei păr era de invidiat în urmă cu trei luni, este nevoită să se tundă scurt acum, pentru că cea care a vopsit-o a fost atât de specialistă încât i-a ars mai bine de jumătate din lungimea părului.

„Am vrut să fac o schimbare, să renunț la negru pentru arămiu. Am luat această decizie și pentru că părul alb devenise tot mai vizibil. Am ales un coafor mai aproape de casă. I-am explicat coafezei, care este și șefa salonului, despre culoarea pe care o doresc și am venit cu o cutie de vopsea pe care mi-o cumpărasem din magazin. Coafeza m-a decolorat și mi-a aplicat vopseaua mea pe păr. Nu a ieșit ce trebuia, dar am plecat decisă să vin din nou luna următoare. Am revenit pentru a mă vopsi cu vopsea profesională, cu care lucrează salonul respectiv. Stupoare! Nu a ieșit nici a doua oară culoarea arămie pe care mi-o doream. Deși plătisem 250 de lei, rezultatul a fost unul nesatisfăcător, aflând ulterior, de fapt, că salonul nu avea culoarea pe care o cerusem iar coafeza mă vopsise cu ce avea, doar pentru a-mi lua banii”, ne-a declarat clienta pățită.

Femeia a plecat supărată de la coafor pentru că părul său avea o culoare de nesuportat. A fost nevoită să și-l țină strâns în coc pentru a nu se observa culoarea șocantă a podoabei sale capilare. A mai așteptat o lună și a revenit, din păcate total neinspirată, la același coafor, unde părul său să fie în sfârșit vopsit cu culoarea dorită, achiziționată între timp de salon.

„M-a vopsit din nou. Ce a ieșit m-a îngrozit de-a dreptul. Aveam un păr de culoarea mămăligii. Chiar și coafeza s-a mirat și mi-a spus să revin peste două zile pentru a-mi putea ajusta culoarea. I-am urmat sfatul și m-am întors peste două zile, când, din dorința de a-mi aduce părul la o culoare normală, m-a vopsit într-o singură zi de două ori. A ieșit ceva, dar numai arămiu nu. Am dat din nou bani, nici nu vă pot spune cât am cheltuit în trei luni, iar rezultatul a fost dezastruos. Am observat încă de la salon că părul meu era distrus și ars. Coafeza nu mi-a spus cât de mult mă pot afecta ședințele de vopsit repetate”, a mărturisit clienta afectată.

Săptămânile care au urmat au fost îngrozitoare. Femeia a observat că de la zi la zi părul ei era tot mai scurt, mai ars și îi cădea ori de câte ori se pieptăna. Cu câteva zile înainte de Crăciun, părul său avea jumătate din lungimea cu care se prezentase la salon.

„Nu mai știam ce să fac. Mi-am cumpărat și tratamente, dar părul nu s-a regenerat deloc. Am continuat totuși să folosesc produse de regenerare și mi-am cumpărat un nuanțator, reușind într-un final să obțin o culoare arămie acceptabilă. Din păcate, voi fi nevoită să mă tund scurt pentru ca părul meu să-și recapete textura și strălucirea pe care o avea înainte de a merge la salon”, ne-a mai spus clienta coaforului de cartier.

Femeia, destul de cochetă, era obișnuită cu saloanele de coafură, dar ghinionul a făcut să aleagă un salon unde clientela este puțină, profesionalismul lipsește, dar prețurile sunt la fel de mari ca la saloanele de lux. Coafezele se laudă cu diplome de participare la cursuri, dar practica arată nivelul real al pregătirii lor.

Deși traumatizată de întâmplarea prin care a trecut în ultimele trei luni, clienta salonului cu pricina nu a reclamat coafeza care i-a distrus părul și nici nu a făcut sesizare la Protecția Consumatorilor, considerând că în postul Crăciunului nu era potrivit un astfel de demers.

„Nu am vrut să-i fac rău, deși m-a lovit exact în punctul sensibil, pentru că am un cult pentru părul meu. N-ar fi trebuit să se ajungă aici. Poate a greșit la decolorare, sau cine știe! Eu cred că femeile care merg la coafor trebuie să fie atente atunci când aleg salonul. Pe de altă parte, orice coafeză trebuie să fie responsabilă și în caz de rateu să-și asume răspunderea”, a mai precizat femeia.

Reprezentanții Protecției Consumatorilor recomandă clientelor să păstreze bonul, iar dacă nu îl primesc să îl solicite. Numai pe baza acestui bon clienții pot dovedi că au beneficiat de serviciile unui anumit salon, iar inspectorii OPC pot aplica sancțiuni celor care se fac vinovați. (Mihaela NICULESCU)

