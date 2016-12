(Video) TIR-ul care a intrat în microbuzul plin cu pasageri era încărcat cu 20 de tone de îngrășământ chimic. Călătorii s-au salvat ieșind prin geamurile sparte!

de Daniel MICU

Planul roșu de intervenție a fost activat, joi dimineață, pe DN 11 Bârlad-Adjud, în județul Vaslui, după ce un tir a intrat într-un microbuz plin cu pasageri. Șase oameni au ajuns la spital, cu răni și vânătăi, totul pe fondul neacordării de prioritate. TIR-ul , condus de un bărbat de 51 de ani din Constanța, transporta 20 tone îngrășăminte chimice și se îndrepta spre Bârlad.

Puțin înainte de ora 8, la numărul de urgență 112 au fost anunțate aproximativ 20 de victime, în urma unui teribil accident de circulație, pe raza comunei Ivești. În scurt timp, au fost alertați cei de la Ambulanță, Pompieri, de la spitale și Poliție, inclusiv forțe din județele învecinate, Bacău și Galați. Și un elicopter SMURD a așteptat pregătit pe poziții să preia răniții, în caz de nevoie.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri la fața locului pasagerilor răniți sau șocați de cele întâmplate, printre aceștia fiind și copii, majoritatea tăiați de cioburi. Cinci dintre victime, trei femei și doi bărbați, au fost transportate cu ambulanțele la Spitalul de Urgență “Elena Beldiman” din Bârlad, alte persoane continuându-și drumul cu alte mijloace de transport.

“La nivelul unității, directorul medical a declanșat Planul Alb, apoi s-a declanșat nivelul de alertare cod roșu. Au fost chemate de acasă cadrele medicale din secțiile Chirurgie, Ortopedie, Oftalmologie, Urgențe etc. La ora 8.30 au venit primele ambulanțe cu victimele preluate de la locul accidentului. Până în acest moment, vorbim de trei femei și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 39-70 ani, aveau politraumatisme prin accident rutier, de membre superioare și inferioare, de craniu sau coloană vertebrală. Cu toții sunt în stare stabilă. Ne așteptăm ca în cursul zilei să mai apară victime din acest accident, având în vedere că ceilalți pasageri au plecat simțindu-se relativ bine. Tocmai a mai sosit un bărbat și mai așteptăm un copil în vârstă de 5 ani, cu un ciob în ochi”, a declarat, pentru Est News, Adrian Gheorghiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de urgentă ”Elena Beldiman” Bârlad.

Șoferul de TIR este vinovat

Microbuzul plecase de puțin timp din satul Șendrești, din județul Bacău. La Ivești, într-o intersecție, a fost lovit din dreapta de TIR-ul al cărui șofer nu a respectat semnul STOP și astfel a fost la un pas de o tragedie.

“Mașina noastră venea dinspre Podu Turcului, de la Șendrești. Șoferul, un băiat de 35 de ani, mergea regulamentar, fără viteză, spre Bârlad. A fost lovit de TIR-ul care venea din dreapta, dinspre Tutova. Acesta a spus că nu a văzut, că se uita după indicatoare spre Bârlad. I-a lovit. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. Ne-am speriat! Nu ne interesează mașina, pentru că fierul se face, dar ne-a fost teamă să nu fie persoane rănite grav sau decedate. Am venit într-un suflet! Sunt răniți la spital! Erau puțin oameni în mașină, 12, dar erau și copii”, a declarat Ortansa Codreanu, proprietara microbuzului.

În urma impactului, microbuzul s-a răsucit pe șosea și s-a răsturnat. Călătorii au ieșit pe geamurile sparte, ajutându-se unii pe alții, până la sosirea autorităților.

“Veneam dinspre Podu Turcului și TIR venea dincoace. Am auzit doar o bubuitură și ne-am dat peste cap. Nu mai știu, în rest, cum ne-a întors, cum s-a întâmplat. Eu eram lângă șofer. Știu că tir-ul a intrat în spatele nostru, în lateral, dreapta spate. Ne-am speriat, dar nu a fost panică mare. Am desfăcut turela, oamenii au ieșit pe geamuri. Totul s-a terminat cu bine. Câțiva răniți sunt la spital. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această șansă. Puteam fi morți. Nu știu ce a fost în capul șoferului de TIR! Doar avea Stop. Am înțeles că multe accidente se petrec în intersecția asta! Nici nu știi de cine și cum să te mai ferești pe șosele!”, a spus Gheorghe Codreanu, pasager în microbuz.

Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar permisul i-a fost reținut de polițiști pe perioada cercetărilor.

