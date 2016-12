Bârlădenii se revoltă împotriva AQUAVAS!

de Răzvan CĂLIN

Că serviciile oferite de AQUAVAS SA Bârlad lasă de dorit de multe ori este o realitate despre care am mai scris în paginile cotidianului nostru. Că bârlădenii sunt din ce în ce mai iritați de acest lucru, este iarăși un fapt pe care, vor nu vor, cei de la AQUAVAS trebuie să-l accepte. În urmă cu două zile, nervii localnicilor au fost puși din nou la grea încercare în momentul în care cei ce locuiesc în blocurile din apropierea Casei Sturdza s-au trezit că nu le mai curge nici o picătură de apă.

Ca și în alte dăți, aceeași veche cauză: o conductă de apă care trece prin zonă s-a fisurat, așa încât echipele de intervenție ale AQUAVAS au fost nevoite să sisteze furnizarea apei potabile pentru a putea remedia avaria. Dandanaua s-a produs pe 27 decembrie, la intersecția străzii Vasile Pârvan cu aleea care duce către Casa ”Sturdza”. Nu e pentru prima oară când în această zonă conducta de apă se sparge. A doua zi, aceeași conductă a mai suferit o avarie câțiva metri mai încolo, la intersecția străzilor Vasile Pârvan și Ioan Popescu.

”De când în zonă a fost montată o conductă de plastic, în cele două locuri se produc foarte des avarii. Aproape la fiecare intervenție întreaga zonă nu mai e alimentată cu apă, iar groapa săpată în asfaltul străzii rămâne neacoperită câte o zi, chiar două. Iar când o acoperă, toarnă balastru, spre disperarea conducătorilor auto. Cu greu tare asfaltează la loc. Spre exemplu, cea din mijlocul intersecției străzilor Ioan Popescu cu Vasile Pârvan stă de circa două săptămâni cu balastru care este aruncat de roțile mașinilor de tonaj, devenind un pericol pentru circulație. Ce fel se lucrează la acest AQUAVAS? Cine verifică și autorizează spargerea carosabilului periodic fără să urmărească refacerea imediată? Cât vom mai fi umiliți prin întreruperea neanunțată a apei?”, ni s-au plâns un grup de bârlădeni într-un memoriu trimis pe adresa redacției noastre.

Vasile Ungureanu, directorul AQUAVAS Bârlad, a admis că tot ei sunt cei care răspund de repararea fiecărei străzi după ce remediază o avarie. Numai că, în cazul de față, din motive obiective nu s-a putut reface la timp covorul asfaltic: ”În intersecția respectivă se poate vedea clar că nu am pus balastru sau pietriș. Ci acolo am pus piatră cubică. Nu am putut turna și covorul asfaltic pentru că stația locală care produce asfalt este închisă. Condițiile meteo nu permit turnarea unui covor asfaltic. Oricum, după ce remediem o avarie, spărtura din stradă nu este acoperită imediat pentru că trebuie să o monitorizăm un timp pentru a vedea dacă nu cumva apar scurgeri din nou. După care se pune un strat de pământ, care este tasat bine și abia apoi se toarnă asfaltul”.

