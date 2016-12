(Video) Accident mortal la Văleni. Gestul necugetat care i-a curmat viața unui bărbat în floarea vârstei!

de Daniel MICU

Un barbat de 56 de ani si-a pierdut viata, joi seara, pe DN 24, pe raza localitatii vasluiene Valeni. Omul traversa soseaua prin loc nepermis si a fost lovit in plin de o masina care se indrepta catre Iasi. Nici măcar echipajul de la Ambulanta Galati, care trecea întâmplător prin zonă, nu i-a fost de folos omului. Ambulanțierii au încercat să-l resusciteze pana la sosirea medicilor de la Vaslui.

Victima este din Văleni si, dupa lasarea intunericului, se indrepta catre casa. S-a gandit sa scurteze drumul, asa ca a trecut strada neregulamentar. A fost izbit in plin de un autoturism marca Skoda Octavia, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 49 de ani, care circula din direcția Vaslui către Iași.

Soferul le-a spus politistilor ca circula mai aproape de axul drumului, tocmai pentru a evita eventualii pietoni de pe margine. S-a trezit cu barbatul de 56 de ani in fata si nu a reusit sa il evite. In impact, omul s-a lovit puternic la cap si s-a prabusit inconstient pe sosea.

Un echipaj medical de la Ambulanta Galati care trecea prin zona a oprit pentru a-l ajuta pe ranit. Manevrele de resuscitare au fost continuate de medicii de la Statia Vaslui, dar nu s-a mai putut face nimic. A fost declarat decesul, iar politistii au inceput masuratorile in zona.

“La sosirea noastră, un echipaj de la Ambulanta Galati il resuscita pe barbat, victimă a unui accident rutier. Am preluat ranitul si am continuat manevrele de resuscitare, insa fara succes”, a declarat dr. Mariana Dohotariu Nitoi, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.

Verificările au arătat că soferul nu consumase alcool. Era insa foarte afectat de cele intamplate. In masina se aflau sotia si fiul acestuia, martori la teribila scena. Potrivit localnicilor, victima muncea in judetele invecinate pentru a-si castiga existenta si venise acasa de sarbatori. Nu este exclus sa fi fost in stare de ebrietate, dar asta se va stabili după efectuarea necropsiei.

“Era un om cuminte. Nu se certa cu lumea. Am auzit o bufnitura de acasa. Am venit incoace si am vazut accidentul. Nu au putut medicii sa il salveze. Era lovit rau la cap. Locuia la mama lui. Am inteles ca se despartise de sotie. A lucrat pe la Tecuci, se descurca si el cum putea. A venit acasa de sarbatori. Nu stiu daca era baut. Mai servea un pahar. Pacat de el, ca nu era de moarte! Asa i-a fost soarta”, a spus un localnic.