(Video) Moartea stupidă a unei tinere din Vaslui, lovită în cap de un indicator de circulație în timp ce plimba cățelul

de Daniel MICU

Tragedie cumplită, aseară, în Vaslui. O tanara a murit in urma unui accident stupid, petrecut la intrarea in oras, în zona ICIL. Gianina Spunache isi

plimba catelul pe trotuar, moment in care a fost lovita in cap de un indicator rutier doborat de un sofer neatent. Ca o tulburătoare premoniție, cu o zi inainte, fata, în vârstă de 21 de ani, studenta la Arta si Design la Cluj, a postat cateva versuri de Bacovia, ce prevesteau, parcă, destinul crunt care o aștepta: „Eu nu ma mai duc azi acasa…//Potop e-napoi si nainte,//Te uita cum ninge decembre…//Nu rade… citeste nainte”.

La iesirea din sensul giratoriu, un șofer care se afla la volanul unui Golf a facut o manevra brusca si nu a mai putut controla masina. A lovit un indicator rutier, iar stalpul de fier s-a prabusit peste tanara care iesise sa isi plimbe catelul. Ranita grav la cap, fata a cazut inconstienta si cu greu au reusit medicii de la Ambulanta sa o stabilizeze.

A fost transportata la Spitalul Județean de Ambulanță Vaslui, unde a decedat la scurt timp. Soferul vinovat, în vârstă de 19 ani, abia iesise de la benzinăria din zonă si spune ca nu avea viteza.

“Nu aveam viteza. Vreo 20-30 km/h. Abia iesisem de la Peco. Ce viteza puteam sa am aici?! Doar nu veneam de la distanta mare sa am viteza”, a declarat tanarul. Recunoaste ca a facut o manevra gresita la iesirea din sens, iar asta a costat-o viata pe tanara de 21 de ani, venita acasa in vacanta.

Echipajul medical sosit in scurt timp la fata locului a gasit-o pe fata inconstienta, intr-o balta de sange.

“La locul solicitarii au fost alocate doua ambulante. Victima a fost gasita in stare foarte grava, cu o plaga mare la nivelul capului”, a declarat dr. Dan Ungureanu, purtatorul de cuvant al Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.

Pe holurile spitalului, rudele Gianinei s-au adunat ingrijorate. Cu totii au sperat intr-o minune, insa li s-a explicat din start ca starea ei era una critica.

Politistii au facut masuratori in zona si au luat probe, sub privirile a localnicilor, ingroziti de cele intamplate.

“Sotia mea a vazut de la geam cand a venit ambulanta si mi-a spus ca e un accident. Cand am coborat, medicii o ingrijeau deja pe fata. Era in stare proasta. Nu stiu mai mult, dar dupa cum arata indicatorul si pata mare de sange, mi-e clar ca soferul a facut o mare greseala. Sunt legi strambe in tara asta. Se dau permise prea usor! Nu e posibil asa ceva, sa mergi pe trotuar si sa mori cu zile. E studenta. Venise in vacanta! E o tragedie!”, a spus Iulian Toma, un localnic.

In urma verificării cu aparatul alcooltest, a reieșit că șoferul nu era baut. El este cercetat acum pentru ucidere din culpa.

