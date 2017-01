Nouă rugbști de la CSS Bârlad se pregătesc pentru Campionatul European U18

Nu mai puțin de nouă rugbyști de la Clubul Sportiv Școlar Bârlad fac parte din lotul naționalei de rugby U18, care se pregătește pentru participarea la Campionatul European.

Este vorba despre trăgătorul Marius Rîpan, jucătorii de linia aII-a Radu Anton și Iustinian Gabriel Panaite, jucător ul de linia a III-a Gabriel Belehuz, mijlocașul la deschidere Marius Costea, centrul Sebastian Munteanu, aripile Giani Tănase și Cosmin Botezatu, dar și fundașul Vlad Leica. Bârlădenii vor face un stagiu de pregatire centralizata la Snagov, intre 14 și 21 ianuarie. Reunirea va avea loc la sediul Federației Romane de Rugby, de pe Bd. Mărăști 18-20, sâmbătă, 14 ianuarie, la ora 11:00.

Bârlădenii se vor regăsi cu siguranță și în lotul care se va pregăti în stagiul de la sfârșitul lunii ianuarie (28 ianuarie – 4 februarie) în aceeași locație. Între 13 și 27 februarie Stejăreii vor efectua și un stagiu montan.

„Sunt jucătorii care au fost selecționați încă din toamnă și au participat la toate stagiile de pregătire efectuate până acum. Singura excepție o face Vișan care a trebuit să plece în străinătate ca să fie alături de familie și probabil îl vor chema de acolo. Au fost selecționați întotdeauna și la U16. La U17 nu au fost, pentru că acolo nu există rugby în XV, doar în X. Sunt niște copii extraordinari pe care lotul se bazează, dacă prind echipa finală cinci este extraordinar, iar dacă o prind toți este fantastic. Avem echipe foarte bune, i-am pregătit la cele mai înalte standarde și e normal ca antrenorii loturilor și antrenorul federal să aibă privirea ațintită asupra lor. Ei lucrează mult și suplimentar, nu doar la antrenamentele echipei. Mai fac forță și alergări și singuri, sunt pasionați, dedicați total activității pe care o desfășoară. Ei iubesc sportul și de aceea sunt acolo și nici unul dintre ei nu a pierdut lotul de când a fost selecționat. Cu echipa asta am câștigat la Under 16 locul doi, am jucat finala. Iar la U18 au jucat finala mică, am fost cu ei în top tot timpul de când îi pregătim”, a declarat pentru Est News Ioan Harnagea, președinte și antrenor la CSS Bârlad.

Staff-ul tehnic a stabilit un lot de 34 de jucatori, pentru aceste stagii, iar CSS Bârlad dă cei mai mulți (9). Următoarele cluburi care dau mulți sportivi sunt CSM Olimpia (4) și ACS Tomitanii, CS Dinamo, CNE CSS 2 Baia Mare (3). CT Dinicu Golescu dă doi jucători, iar CNAV, CSS Viitorul Cluj, CNE Cornu, CSA Steaua, CSS Gura Humorului, CSO Pantelimon, CNE CSS 2 Baia Mare, RC Grivița ,CT Dinicu Golescu, LPS Suceava, CSM Baia Mare și CSS Unirea Iași dau câte unul.

Lotul naționalei de rugby U18:

Stâlp: Flavian Cuprian (ACS Tomitanii), Alin Manda Voicu (CNAV), Mugurel Gabriel Costea (CS Dinamo)

Stâlp/Trăgător: Florian Ciocoiu (ACS Tomitanii)

Trăgător: Marius Rîpan (CSS Barlad), Darius Plăcintar (CSS Viitorul Cluj)

Linia a II-a: Radu Anton (CSS Barlad), Adrian Pavel (CNE Cornu), Iustinian Gabriel Panaite (CSS Barlad)

Linia a III-a: Mihai Dumitru (CSA Steaua), Marius Ferariu (CSS Gura Humorului),Dragoș Ser (CSM Olimpia), Ionuț Tudor (CSO Pantelimon), Alin Toma (CNE CSS 2 Baia Mare), Răzvan Gabriel Belehuz (CSS Bârlad), Răzvan Barbalau (CS Dinamo), Ion Mihail Goran (RC Grivița), Constantin Ivanciuc (CT Dinicu Golescu)

Mijlocaș la grămadă: Vlad Bocăneț (CNE CSS 2 Baia Mare), Marian Amaxinoaie (RC Grivița), Marius Cora (LPS Suceava)

Mijlocaș la deschidere: Marius Costea (CSS Bârlad), Bogdan Nae (CSM Olimpia)

Centru: Daniel Marin (CSM Olimpia), George Mitroi (CS Dinamo), Sergiu Lucaciu (CSM Baia Mare), Sebastian Munteanu (CSS Bârlad), Alexandru Badea (CT Dinicu Golescu)

Aripă: Andrei Mihalache (CNE CSS2 Baia Mare),Giani Tanase (CSS Bârlad), Cosmin Botezatu (CSS Bârlad), Andrei Micu (CSS Unirea Iași),

Fundaș: Vlad Leica (CSS Barlad), Laurentiu Pocovnicu (ACS Tomitanii)

Staff: Antrenor: Cosmin Cioriciu si Dănuț Dumbravă, Doctor: Cristian Staicu, Preparatori fizici: Ștefan Rusu, Kinetoterapeut: Adrian Purdila. Director tehnic: Horia Himpea (George PROCA)



Comments

comments