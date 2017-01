În Vaslui, nici taxiurile nu au circulat! Orașul, paralizat de ger!

de Daniel MICU

Frigul nemilos i-a tintuit pe vasluieni in case. Oamenii au luat in serios avertizarea meteo si, dupa ce si-au facut provizii pentru cateva zile, astăzi de dimineață, orasul era pustiu.

Putini localnici s-au aventurat pe strazi, acestia fiind nevoiti sa rezolve probleme stringente.

“Trebuie sa merg la farmacie. Copilul a facut febra si am fost nevoita sa ies din casa sa iau tratamentul necesar. Este ingrozitor de frig. Dupa nici 20 de metri parcursi, nu imi mai simteam mainile, fata. E cumplit! Ma incalzesc un pic in farmacie si merg repede spre casa. Nu e de stat pe afara. Nici taxiurile nu merg. Pe strazi nu e nimeni, parca e un oras pustiu!”, a spus Larisa Hrincu.

Nici soferii nu au iesit din case, masinile ramanand intepenite in parcari. In magazine – pustiu, iar in piete erau putini comercianti. Autoritatile atrag atentia populatiei sa nu iasa din locuinte decat daca e absoluta nevoie, intrucat gerul va deveni mai aspru in orele care urmeaza, iar riscurile la care s-ar expune ar fi mari si inutile.