(Video) Ultima oră: Bătrâni intoxicați cu monoxid de carbon

de Daniel MICU

O femeie si un barbat de 80 si 75 de ani din Satu Nou, comuna Munteni de Jos, se zbat intre viata si moarte dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Fiul lor i-a gasit inconstienti in locuinta, sambata dimineata si a sunat la 112. Medicii de la SMURD si Ambulanta i-au preluat in stare foarte grava si i-au transportat la Spitalul de urgență Vaslui. E posibil ca de vina sa fi fost un cos de fum, blocat de viscol in cursul noptii. Rudele spun ca oamenii obisnuiau sa incalzeasca excesiv locuinta.

Doctor Alexandrina Ciubotaru, de la SMURD Vaslui, au declarat, pentru Est News: ”Pacientii sunt in stare foarte grava, cu encefalopatie hipoxica in urma asfixiei cu monoxid de carbon. Sunt intubati amandoi”.

Fiul lor, Cătălin Brodoceanu, nu-și explică ce s-a întâmplat: ”Azi dimineață, pe la 9, am observat ca nu au iesit afara din casa si m-am gandit ce face tata, ce s-a intamplat?! El era matinal, iesea sa faca treaba in curte. Cand m-am dus la ei, erau in pat, varsau. Erau inconstienti. Fum nu era. Nu stiu, nici focul in soba nu ardea”.

O rudă a celor două victime spune că i-a observat pe bătrâni că obișnuiau să pună mult în sobă: ”Au facut caldura mare in casa. Cu vantul asta, posibil s-a infundat cosul si a intrat fum in camera. S-au intoxicat, clar. A fost o noapte geroasa. Dar vantul a fost mare de tot. Noi le spuneam sa nu mai puna asa mult pe foc, dar ei spuneau ca le e frig”.

In urmatoarele doua zile va fi ger cumplit in judetul vaslui, cu temperature care vor cobori pe timpul noptii la minus 25 grade. Si vantul va atinge viteze de pana la 80 km/h si va spulbera zapada.

Comments

comments