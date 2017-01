Ultima ora: Gravida in 7 luni, in criza de epilepsie, nu poate fi preluata de ambulanta blocata in nameti!

O femeie de 37 de ani, insarcinata in luna a saptea, aflata in criza de epilpsie, din Berezeni, se afla in pericol chiar in aceste momente! Ambulanta care se indrepta pentru a o prelua, la solicitarea familiei gravidei, a ramas blocata in nameti pe DJ 244 A, catre Ranceni.

“Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui si Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Ranceni intervin pentru remedierea situatiei“, a precizat Cristi Lapa, purtatorul de cuvant al Prefecturii Vaslui.

