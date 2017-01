Războiul șefilor la Primăria Bârlad! Liviu Angheluță, viitorul director al instituției! Șeful de la Impozite-persoane juridice și-a dat demisia!

de Simona MIHĂILĂ

Tensiuni mai rar întâlnite în ultimii ani la Primăria Bârlad. Unul dintre cei mai longevivi șefi de servicii din instituție, Mirel Țîrcă, șeful de la Impozite și taxe – persoane juridice și-a dat demisia din funcție. Imediat, el a solicitat intrarea în concediu.

Decizia lui Țîrcă a luat prin surprindere pe toată lumea, cu atât mai mult cu cât el se afla la conducerea acestui serviciu de peste 12 ani, perioadă în care nu s-a pus niciodată problema unei demisii.

Mai puțin mirați au fost cei care susțin existența unui conflict între Țîrcă și colega sa, Cerasela Apostol, șefa Serviciului taxe și impozite – persoane fizice, conflict ce a escaladat recent, în timpul pregătirii grilei de taxe și impozite pentru anul 2017. Cei doi au avut mai multe schimburi de replici tăioase în cadrul discuțiilor pe acest subiect, dar și în timpul ședințelor de comisii din Consiliul Local.

Surse din primărie afirmă că adevăratul motiv al disensiunilor dintre Țîrcă și Cerasela Apostol ar fi fotoliul de șef al viitoarei Direcții de impozite, ce va lua ființă după aprobarea noii Organigrame a Primăriei Bârlad, la care primarul Dumitru Boroș lucrează în momentul de față. Potrivit acesteia, cele două servicii responsabile cu colectarea taxelor de la bârlădeni – persoane fizice și juridice – se vor reuni sub umbrela unei singure direcții.

Mai mulți funcționari din primărie dau ca sigură informația că șefia noii direcții îi va reveni Ceraselei Apostol. Zvonurile ar fi încurajate și de anumite semnale ale primarului Boroș că o preferă pe aceasta, semnale ce nu i-au scăpat, se pare, lui Mirel Țîrcă. La acest scenariu contribuie și mai buna comunicare pe care Apostol o are cu restul colegilor, prin comparație cu Țîrcă.

Sursele noastre mai spun că a avut loc și o discuție între fostul șef de la Impozite – persoane juridice și edilul-șef al orașului. Ce au discutat cei doi nu se știe, cert este că imediat, Țîrcă și-a depus demisia din funcția de conducere și solicitarea de a fi mutat pe una de execuție.

Primarul Boroș susține că nu cunoaște motivele care stau în spatele demisiei lui Mirel Țîrcă: ”Pot sa știu eu ce-i in sufletul omului? In demisie nu a scris nimic despre motive, ci doar ca vrea sa treaca pe o functie de executie. Nu am avut o discutie aprinsa cu dumnealui”.

Economistul Liviu Angheluță, director executiv al primăriei în locul lui Ciobanu

Obținerea certitudinii că nu va conduce viitoarea direcție de taxe și impozite ar veni, conform surselor noastre, după o altă ușă ce i s-a închis lui Mirel Țîrcă. Anterior alegerilor locale din vară, deputatul Adrian Solomon i-ar fi dat asigurări că, dacă va ajunge primarul Bârladului, îl va numi director executiv al primăriei, în locul lui Constantin Ciobanu, despre care șe știa încă de pe atunci că va ieși la pensie.

Calculele lui Boroș sunt, însă, altele. Cei mai mulți dintre funcționarii primăriei au aflat, deja, că postul lui Ciobanu va fi ocupat, prin decizia primarului, de economistul Liviu Angheluță. O variantă salutată de angajații instituției, știut fiind că Angheluță se bucură de apreciere și simpatie în rândul colegilor.

De altfel, Angheluță se află de o bună bucată de timp într-un fel de training, care include asistarea la ședințele consilierilor locali, dar și la alte acțiuni menite să-i ofere șansa aprofundării domeniilor cu care se va intersecta în viitorul său rol.

Comments

comments