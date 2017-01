(Video) Fost cadru militar, găsit înghețat în curtea mamei sale. Câinele bătrânei l-a păzit toată noaptea

de Daniel MICU

Un fost cadru militar din Barlad, Dumitru Comișescu, a fost gasit inghetat, in curtea mamei sale. Teribila descoperire a fost facuta de un vecin, care a anuntat autoritățile. Cadavrul a fost pazit toata noaptea de un caine. Animalul nu s- a clintit de langa stapanul sau nici atunci cand politistii au facut poze si au luat probe. Este al doilea caz de deces din cauza frigului, in judetul Vaslui.

Barbatul, in varsta de 62 de ani, era in vizita la mama lui, in satul Delenii de Jos si, spun localnici, aseara a petrecut cateva ore cu niste amici, la o crasma. A plecat singur spre locuinta, insa in curte s a prăbușit in zapada si nu s-a mai putut ridica. A murit inghetat.

Un barbat l-a gasit dimineata la cativa metri de casa, acoperit de zapada. Cainele batranei, de care victima se atasase, nu s-a miscat de langa barbatul de 62 de ani toata noaptea. Nici criminalistii sositi la fata locului nu au putut sa il goneasca pe bietul animal, pe perioada anchetei.

Satenii sunt socati de cele întâmplate. “A fost cadru militar. Venea deseori la mama lui, care are aproape 90 ani. Era singurul ei sprijin. Un om cuminte, nu a creat probleme. Isi vedea de treaba lui! Imi pare rau ca a murit astfel! Suferea cu inima, dar nu era de moarte!”, a spus un vecin.

In zona, peste noapte, mercurul a coborat la minus 15 grade, asa ca barbatul nu a avut nici sansa.

“Era baut. A cazut in curte. Nu s-a mai putut ridica si acolo a intepenit. A fost ger mare. Cainele a stat cu el. Dimineata, tot langa stapanul lui mort a stat. Asa au facut poze criminalistii. Un om nu ar fi asa devotat ca un caine! Pacat de omul acesta! Asa i-a fost scris!”, a povestit un alt vecin.

Comments

comments