Atletic Club Bârlad dă piept cu adversari de calibru

Atletic Club Bârlad participă zilele următoare la două turnee de prestigiu din țară, unde concurează an de an cele mai puternice echipe de fotbal. Grupa 2006 dispută Cupa Prosport Focșani, iar seniorii vor fi la Iași la turneul de minifotbal “Cupa Unirii”.

Grupa 2006, șanse mari la trofeu

Puștii U10 caută să confirme forma bună arătată luna trecută la Buhuși, unde au cucerit trofeul. Vor întâlni în grupa D pe Didi Iași, Chindia Târgoviște și ACS Odobești. Mai participă Academia Luceafărul Cluj-Napoca, Steaua NG București, Ceahlăul Piatra-Neamț, Viva Buhuși, Viitorul Buzău, AS Play Bacău, LPS Buzău și CSM Râmnicu Sărat. Meciurile vor avea loc la Valentino Sports sâmbătă și duminică. Se joacă sistem 6A1, cu două reprize a câte 25 minute, pe sintetic. La finalul meciurilor de sâmbătă, toți copiii prezenți la turneu se vor lupta pentru marele trofeu pus în joc de organizatori, “Penalty-ul de Aur”. Jucătorul care marchează toate loviturile, va câștiga concursul. Un sportiv va fi eliminat din competiție atunci când va rata lovitură de la punctul cu var, indiferent dacă va fi “obligat” sau nu. Un premiu special va primi și portarul care va apăra cele mai multe penalty-uri.

“E o perioadă destul de încărcată, urmează să participăm și cu grupele 2007 și 2008. Cel mai bun antrenament este jocul, copiii capătă o experiență enormă prin competiții. Nu ai cum să progresezi doar prin antrenamente. Turneul de la Focșani s-a evidențiat ca unul din cele mai puternice din zona Moldovei, iar de-a lungul timpului au participat echipe din ce în ce mai bune. Condițiile sunt foarte bune și au reușit să atragă multe echipe la foarte multe categorii de vârstă datorită bazei sportive ultramoderne și a cazării bune. Cu doi dintre adversarii din grupă, Didi Iași și Chindia Târgoviște, am mai jucat. Cu Chindia am jucat în ediția trecută, e o echipă bună, echilibrată. De Didi Iași știe deja toată lumea că este o echipă foarte bună, cu copii talentați. Grupa este destul de grea, dar așa și trebuie dacă vrem să progresăm. Dacă suntem puternici nu trebuie să ne gândim cu cine jucăm, ci la fa faptul că trebuie să câștigăm. Avem o echipă foarte bună, de la care avem așteptări și care sperăm să evolueze într-un mod cât mai plăcut și eficient de la an la an. Îmbinăm calitățile excepționale ale lui Codrin Oasenegre, Sebastian Luca și Matei Dumitrașc cu puterea de luptă a celorlalți copii care se pliază foarte bine pe nucleul de bază. Copiii se evidențiază prin dăruire, prin muncă și am încredere că echipa va deveni și mai puternică. Sperăm să aibă continuitate, pentru că nu trebuie să fim buni doar la un meci, la un turneu. Doar așa pot sări în ochii antrenorilor de la Federația Romană de Fotbal și chiar avem copii care sunt sub observația acestora”, a declarat pentru Est News Victor Cozma, președintele Atletic Club Bârlad.

În ediția de vară a turneului de la Focșani, grupa 2006 de la Atletic Club Bârlad a disputat finala. După ce la sfârșitul timpului regulamentar scorul era 1 – 1 bârlădenii au trebuit să se recunoască învinși cu Prosport Focșani, după executarea loviturilor de departajare, scor 6-7. Andrei Solca de la Atletic Bârlad a impresionat și a fost declarat cel mai bun portar al turneului.

Atletic Bârlad este singura reprezentantă a județului la “Cupa Unirii”

Dacă anul trecut județul Vaslui a fost reprezentat de trei echipe la turneul de minifotbal “Cupa Unirii” de la Iași, bârlădenii sunt singurii care participă în acest an.

Echipa de seniori de la Atletic Club Bârlad, care evoluează în Liga a IV-a, joacă primul meci vineri de la ora 11 cu Condor Fortuna Friends Buzău (locul trei în campionat), iar de la 17:00 dă piept cu Mary Tour (locul cinci în Liga a II-a. Dacă obține măcar un rezultat pozitiv, are șansa să avanseze după duelul de sâmbătă (ora 11:00) cu Liberto Iași (locul patru).

“ Putem spune că este o grupă accesibilă, pentru că anul trecut am căzut mult mai rău. Am întâlnit atunci El Paso, campioana Chișinăului, Imperium EBS Iași și Pabo Team Pașcani. Dovadă a forței lor a stat faptul că au ajuns toate trei în semifinale. Am terminat pe trei în grupă, dar avem un lot bun, cei care au câștigat anul trecut competiția ne-au bătut greu, cu 2 – 1”, ne-a mai declarat Victor Cozma.

Dacă se califică în faza următoare, bârlădenii pot întâlni Auto Driver Iași, Euro Impact Roman, Jandarmii Piatra Neamț, VDT Construct Constanța, Neatza și Prietenii București, Colosseum 2005 Iași, Pabo Team Pașcani, AS Aroneanu, Inter Dnestr Com Tiraspol, AGI Construct Buzău, Interconti Suceava, UMPS Iași, Imperium EBS Iași, Dnestr Tiraspol, AS Wolf Constanța, Dafin Iași, Old Boys București, Chișinău, Lupii Negri sau Impact Iași. (George PROCA)

