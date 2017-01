Marți este ultima zi în care vă puteți înscrie la “Winter Cup”

„Winter Cup” Vaslui, cel mai puternic turneu de fotbal în sala din județ, revine începând cu 20 ianuarie. Cei care vor sa participe o pot face însă pana marți, când va avea loc ședința tehnică în urma cărora se vor stabili grupele. Ediția 2017 este structurata pe patru categorii: Open, Under 19, OldBoys (peste 39 de ani) si Futsal. Taxa de înscriere este 300 lei/echipã (plus câte 25 de lei de echipă care se vor achita înaintea fiecărui meci pentru arbitraj). În prima parte a competiției se vor duela echipele din județul Vaslui, iar din weekend-ul următor participă și echipele din celelalte județe. Spectatorii prezenți vor avea parte de o tombolă, în ziua finalei “Winter Cup” Vaslui 2017. Competiția va avea loc în Sala Polivalentã și în sala de sport a Liceului “Ion Mincu” din Vaslui.

Turneul este organizat de Asociația Județeană de Fotbal Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Direcția Județeană de Tineret și Sport Vaslui, Federația Română de Fotbal, împreună cu www.ConceptChampion.ro, cu sprijinul Clubului Sportiv Viitorul Vaslui și al Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui. De anul acesta competiția beneficiază de sprijinul Federației de Minifotbal din România și al Asociației Județene de Minifotbal Vaslui. Pentru relații suplimentare puteți contacta organizatorii prin e-mail: WinterCupVaslui@yahoo.com, telefon: 0770621877; 0751386201, dar și pe Facebook (Winter Cup Vaslui sau Asociatia Judeteana de Fotbal Vaslui).

La Turneul Open au confirmat până acum participarea 13 echipe din județ. În fazele superioare, acestea pot înfrunta șapte echipe din alte județe: Golden Boys Bacău (campioana “Winter Cup” 2016), Premier Soft Autodriver (campioana din Iași), Colloseum 2005 Iași (ocupanta locului trei în sezonul trecut), UTI Iași, Unirea Ruginoasa, Capri Roman (vicecampioana orașului Roman), dar și o echipã din Piatra-Neamț. Se mai poartă discuții însă cu alte 15 echipe și ne așteptăm la un nou record de participare. Faptul că anul trecut în ultima zi mai erau încă echipe doreau încă să se înscrie dă speranțe organizatorilor.

La Under 19 se vor duela 10 – 12 echipe, iar la Old Boys se așteaptă o competiție în șapte – opt echipe. Momentan sunt patru înscrise (toate din Vaslui) dar sunt așteptate să se înscrie și echipele din Bârlad și Huși.

La Futsal au fost invitate toate echipele de juniori U19 din zonele apropiate. În funcție de numărul celor care vor dori să participe se vor face separat două turnee pentru juniori și seniori sau unul comun.

„Sperăm să fie o ediție cel puțin la fel de reușită ca anul trecut, echipele să fie măcar la fel de mulțumite ca atunci. Dacă sunt 37 de echipe ca anul trecut este excelent dar ne așteptăm să depășim acest număr. Vrem să facem cinste orașului și județului, să vină din ce în ce mai mulți spectatori la sală și să mulțumim partenerii centrali. Dorim ca Federația Română de Fotbal și Federația Română de Minifotbal să se convingă că la Vaslui se întâmplă lucruri extraordinare în ce privește fotbalul. Scopul nostru este de a aduce din ce în ce mai multe echipe, echipele sunt din ce în ce mai compacte și puternice dar și mai puține. Încercăm să aducem mai multe echipe din afara municipiului Vaslui. Toată lumea își dorește rezultate, dar scopul turneului este ca lumea să se simtă bine, de la jucători, spectatori și arbitri până la autoritățile locale care ocrotesc această competiția. Sperăm la Futsal să aducem și măcar o echipă de Liga I sau a II-a ca să facem un meci demonstrativ. Încercam să promovăm această disciplină sportivă pentru a pune bazele unui bazin de jucători și a unui campionat județean. Și de ce nu să urcăm mai sus, să avem echipă de Liga a II-a și ulterior de Liga I. Sperăm să dezvoltăm mai mult și Old Boys-ul, vreau să le creez un spațiu tradițional unde să se întâlnească. Din punctul nostru de vedere competiția a atins încă de anul trecut dezideratul pe care ni-l doream. Vrem să filmăm integral toate meciurile și să le transmitem live online, în ambele săli. Vom beneficia de brigăzi de arbitraj extraordinar de bune din colegiul nostru, dar și brigăzi invitate care au fost foarte apreciate. În ultimele două – trei ediții echipele au înțeles că nu arbitrajul este miza acestui turneu, ci respectul, lucru care mă bucură”, a declarat pentru Est News Bogdan Gheorghiță, președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui.

Adversari de calibru

Faptul că „Winter Cup” Vaslui este deja o competiție de tradiție este vizibil în mod special în nivelul adversarilor din afara județului. Golden Boys Bacău, campioana de anul trecut are un palmares impresionant. Are șase titluri consecutive de campioana ale județului Bacău, este vicecampioana națională, a luat de alte doua ori locul cinci la campionatele naționale, este tripla câștigătoare a Cupei Sărbătorilor de Iarna Bacău, dubla finalista la Cupa Dornelor Vatra Dornei, iar anul trecut a luat locul trei la Cupa României.

Anul trecut a participat la prima ediție a EMF Champions League de la Maribor, unde a câștigat autoritar grupa. S-a impus în grupa Q, în urma succeselor cu KCM AD Plovdiv (7-1) și cu SB Sabornog (Muntenegru), 3-1, și Siskarji (Slovenia), scor 7-1. Au ratat calificarea în optimi la penalty-uri, scor 6 – 7 cu Szigetszentmiklós BE4PRO (Ungaria).

Golden Boys Bacău are în componență doi Campioni Europeni cu Naționala României de Minifotbal, Sorin Ghius (2010, 2011, 2012 si 2013) și Gabriel Cosa (2013) și un component al Echipei Naționale de Minifotbal participantă la Campionatul European din Ungaria (2016), Ionuț Panainte. Din echipă fac parte și foști jucători de Liga 1: Adrian Gheorghiu, Marius Doboș, Gabi Cosa, Titi Campanu și Tibi Becer.

“La Vaslui nivelul este extrem de ridicat, nu trebuie făcută o discrepanță între “Winter Cup” Vaslui și alte competiții de prestigiu. Am găsit anul trecut un nivel bun de joc, motiv pentru care am hotărât să revenim. Ne-am simțit foarte bine și vom continua să venim an de an. Am fost foarte mulțumiți de ce am găsit la turneu, e de apreciat ce face Bogdan Gheorghiță și ne bucură faptul că și ei vin la noi de fiecare dată. Cu siguranță că de la an la an competiția va fi mai grea, știm ce înseamnă sa organizezi bine o competiție și pot spune că acest lucru se întâmplă și la Vaslui. În aceste condiții atragi echipe din ce în ce mai bune și nivelul va fi cu siguranță mai ridicat față de anul trecut. Este un test bun de a juca și cu echipe din alte campionate. Cu siguranță va fi un eveniment plăcut, pe care îl așteptăm cu nerăbdare. E frumos că la astfel de evenimente te revezi cu vechi prieteni, acesta este farmecul, nu trofeele. Față de ediția trecută au plecat unii jucători în interes de servici, dar ni s-au și reîntors din cei plecați anterior. Ne cunoaștem de mult timp, iar relațiile de joc sunt formate, nu există titulari sau rezerve”, a declarat Gaby Cosa, unul din managerii echipei Golden Boys Bacău.

Doi vasluieni, oameni de bază la Golden Boys Bacău

Din echipa băcăuanilor fac parte și doi vasluieni, oameni de bază. Este vorba despre Florin Romașcanu (atacant) și Sergiu Matei (fundaș). Romașcanu este cel mai experimentat jucător din lotul formației, la 43 de ani. Iar Matei face parte din nucleul de bază al echipei format în 2010 și este căpitanul echipei. De asemenea pentru Golden Boys Bacău mai evoluează și Adrian Gheorghiu și Marius Doboș, care au jucat în Liga I pentru FC Vaslui. Marius Doboș a fost foarte apreciat la ediția de anul trecut a Winter Cup Vaslui, iar Adrian Gheorghiu s-a alăturat recent băcăuanilor.

