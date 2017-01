Handbaliștii juniori III reiau campionatul

Cele două echipe de handbaliști juniori III care ne reprezintă județul dispută duminică primul meci de campionat din 2017. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui va înfrunta în deplasare LPS Botoșani, ocupanta ultimului loc din seria A. ACS Campionii Vaslui are o misiune mult mai grea, din cauza că primește vizita celor de la LPS Piatra Neamț, ocupanta locului III.

LPS Vaslui este liderul seriei, cu 32 de puncte și este neînvinsă. A reușit 11 victorii și o singură remiză, cu nemțenii. Handbaliștii pregătiți de Liviu Gugleș au cea mai bună apărare, cu doar 217 goluri primite. A doua cea mai bună defensivă o are LPS Piatra Neamț, care a primit cu 41 de goluri mai mult. Vasluienii au și un atac devastator, cu 332 de goluri marcate, însă ocupă doar locul trei la acest capitol. CSU Suceava a reușit să marcheze 375, iar LPS Piatra Neamț 341.

ACS Campionii Vaslui ocupa locul patru cu 17 puncte, iar bilanțul acestora e format din patru victorii, o remiză și șapte înfrângeri. Elevii pregătiți de profesorul Gheorghe Mogâldea au reușit să marcheze nu mai puțin de 319 goluri. Defensiva este motivul pentru care aceștia nu sunt mai sus în clasament, cu 365 de goluri primite.

LPS Vaslui și ACS Campionii Vaslui vor mai avea de disputat după încheierea etapei a 8-a alte cinci partide. Una din ele va fi un meci direct care ar putea conta în calculele calificării echipei lui Mogâldea. Doar primele patru echipe se califică la primul turneu final, iar LPS Suceava și LPS Iași au cu doar două puncte mai puțin. LPS Vaslui are în schimb un avans confortabil față de urmăritoarele sale. CSU Suceava are cu șapte puncte mai puțin, iar LPS Piatra Neamț are de recuperat o diferență de zece puncte. Handbaliștii pregătiți de Gugleș își pot asigura în mare parte calificarea la primul turneu semifinal de pe primul loc dacă înving în etapa a 9-a formația suceveană. Poziția în clasament contează în scopul unor adversari mai ușori în faza următoare. LPS Botoșani, lanterna roșie, nu a reușit să obțină nici măcar un punct. (George PROCA)

