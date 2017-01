Organizația județeană a PNL, pe un butoi cu pulbere! Liberalii îi cer lui Nelu Tătaru să nu-și mai lingă rănile și să se ocupe de partid

de Simona MIHAILA

Probleme serioase în sânul organizației județene a PNL. Mai mulți primari și consilieri locali din comunele județului spun că au ajuns la limita răbdării și nu mai suportă să vadă cum organizația județeană se dezintegreaza de la o zi la alta, fără că președintele interimar, Nelu Tătaru, să ia vreo măsură. Acesta este acuzat că, după ce a ratat șansa unui nou mandat de senator la alegerile din decembrie, când a pierdut la o distanță de nici 250 de voturi, a devenit complet indiferent la problemele cu care se confruntă organizațiile din teritoriu.

Mai mult, neimplicarea și lipsa de comunicare dintre Tataru si liderii de organizații, în special cu primarii, au dus la blocarea activității administrative din unele comune. Sunt comune unde PNL, dintr-un motiv sau altul, a rămas fără unul sau mai mulți consilieri, și chiar fără viceprimar. Cazuri in care se impune urgent validarea unor noi nume de pe lista votată la alegerile locale, lucru ce nu se poate face decât în ședința Biroului Politic Județean (BPJ).

Primarii în cauză susțin că o astfel de ședință nu a mai avut loc din octombrie anul trecut. Cu toții au fost convinși că BPJ se va întruni după alegerile parlamentare, dar au așteptat degeaba. Nelu Tătaru, spun ei, nu doar că nu dă semne că ar avea de gând să convoace BPJ, dar nici nu le răspunde la telefon. Excepție face în cazul a doi-trei primari cu care se află în relații mai bune (Tacuta, Vetrisoaia).

Liberalii care s-au lovit de refuzul lui Tătaru de a comunica susțin că atitudinea acestuia este, de fapt, o răzbunare pentru faptul că a pierdut alegerile. Presedintele interimar s-ar fi așteptat ca organizațiile comunale sa se implice mai mult în campania electorala, iar unora le-ar fi reprosat ca i-au făcut anti-campanie.

Primarii liberali vor face sedinta și fără Tataru

Satui sa tot aștepte ca Tataru să-și revină după eșecul alegerilor, primarii au luat taurul de coarne. Primul pas l-a făcut Ciprian Robert Tamaș, primarul comunei Șuletea, unul dintre cei mai populari primari din județ, care si-a invitat colegii din BPJ să se intruneasca în sedinta, sâmbăta. Initiativa sa a strâns rapid numărul necesar de voturi, semn ca liberalii din celelate comune își doreau o asemenea întâlnire.

”Dragi colegi liberali, membri ai BPJ Vaslui!

* Întrucât tot mai multe organizații locale întâmpină greutăți în consiliile locale (excluderi sau/și validări de consilieri locali),

•Datorită faptului că domnul președinte Nelu Tătaru nu a dispus convocarea unui Birou Politic Județean (deși a trecut mai bine de-o lună de la alegerile parlamentare),

•În urma discuțiilor purtate între noi, primari, consilieri județeni și mai mulți președinți de organizații locale,

avem deosebita plăcere să vă invităm în număr cât mai mare, sâmbătă, începând cu ora 11.00, la sediul PNL Vaslui, la ședința Biroului Politic Județean al PNL Vaslui.

Vă putem comunica că am reușit să strângem numărul de semnături necesar acestei convocari, conform art. 25, alin. (2), din Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și conducerea activității organizațiilor locale și județene!”, este anuntul postat de Tamas pe contul sau de socializare.

Printre primarii care și-au anunțat participarea la ședință se află Nixon Neculai Ibănescu, primarul comunei Gherghești, Ionuț Ghiur, primarul comunei Vinderei, Vasile Vînâtoru, de la Banca, Marius Ciocan, de la Pochidia, Vasile Stoica, primarul comunei Băcani, Liviu Zaharia, primarul comunei Stănilești, Dan Cojocaru, primarul de la Alexandru Vlahuță.

„Imi pare rău ca nu a ieșit senator încă o data, dar nu înseamnă ca trebuie sa dormim următorii 4 ani!”

Supararea lui Tamas este mult mai mare decât a lăsat să se înțeleagă din postarea de pe facebook.

„Sunt probleme serioase în multe organizații. Sunt consilieri care și-au dat demisia, viceprimarul de la noi din comuna a emigrat în Anglia împreuna cu familia, simțim nevoia sa vorbim cu președintele, să ne sfatuim, avem nevoie de validarea altor persoane. Efectiv, nu se poate discuta cu domnul Tataru. Înțeleg ca e supărat, îmi pare rău ca nu a ieșit senator încă o data, dar… acum ce să facem? Nu înseamnă ca trebuie sa dormim următorii 4 ani! Nu a luat legătura nici măcar cu noi, primarii comunelor unde PNL a câștigat alegerile, măcar un mesaj sa fi dat. Au aflat de acțiunea noastră și au și început cu speculatiile și cu acuzele ca în spate ar fi Dan Marian sau Daniel Olteanu. Dacă acestea sunt limitele gandirii lor, păcat! Nu ne interesează decât sa rezolvam problemele din comune, iar dacă nu ne ajuta, poate să-și ia adio pe viitor de la sprijinul nostru, al primarilor care avem de suferit. Repet, tot ce dorim în urma sedintei de sâmbăta este sa ridicam piedicile care ne obliga sa batem pasul pe loc în comunele noastre. Spun din capul locului, dacă discutiile vor degenera, noi ne ridicam și plecam. Nu vreau sub nicio forma ca sedinta să se indrepte în directii greșite, diferite de cele pentru care a fost convocata”, a declarat, pentru Est News, primarul comunei Suletea.

Primarii revoltati, la secția de Chirurgie din Husi

Totuși, pentru ca acțiunea lor sa nu fie considerată o razvratire, primarii au făcut o ultima încercare de a o evita: ieri dimineața, Tamas împreuna

cu Nixon Ibanescu au mers la Husi, chiar la spitalul din localitate, acolo unde Nelu Tataru este chirurg, pentru a-l convinge sa convoace el însuși o sedinta de BPJ. Fără succes, însă.

”Ne-am întors mai dezamăgiți decât am fost înainte. Ne-am lovit de același zid, de același refuz de a comunica. Nu am crezut că se va ajunge la atât de multă nepăsare din partea dumnealui. Eu am probleme mari cu doi dintre consilieri, care îmi pun piedici în orice aș face. Solicit excluderea lor și validarea urmatorilor de pe lista, dar nu am cu cine sa discut problemele astea. Aș vrea sa îmi spună, ori ei, ori eu, numai sa spună ceva. Să facă ceva, pentru ca cei care au de suferit sunt oamenii din comuna Gherghesti. Actul administrativ este blocat de aceste piedici pe care mi le pun nimeni alții decât colegii mei de partid. Nu ne-a dat niciun răspuns, cica vrea să se mai gândească, sa cantareasca lucrurile. Pai, noi avem decizii de luat, lumea care ne-a votat așteaptă să ne ținem de promisiuni. Cât sa așteptam? Am plecat de la Husi fără niciun răspuns. Noi nu ținem la sedinta de sâmbăta numaidecat, dar sa spună domnul Tataru când are de gând sa convoace una, ca sa renunțam la cea de sâmbăta. Nu a putut sa spună nimic. Nu se poate așa ceva”, ne-a declarat primarul Nixon Ibanescu.

Costel Tudor, consilierul primarului Boros, s-a speriat foarte rau

În dorința de a rezolva lucrurile fără a uza de exceptiile din Regulamentul partidului, Ibanescu și Tamas au mers și la Barlad, la primarul Dumitru Boros, care este mana dreapta a lui Nelu Tataru, pe linie de partid. Aici au avut parte de o adevărata comedie. Actorul principal a fost Costel Tudor, consilierul personal al primarului.

„E rusinos ce se întâmpla. Am fost și la domnul primar al Barladului, Dumitru Boros, care este prim-vicepresedintele partidului. A refuzat sa semneze convocatorul, dar a spus ca va încerca sa ajungă la întâlnirea de sâmbăta. În schimb, a semnat domnul Costel Tudor. La puțin timp după ce am plecat, ma suna Tudor și m-a anunța alarmat și panicat ca el își retrage semnatura! Eu nu am înțeles cum poți sa retragi o semnatura! E om matur, a citit, a înțeles, a semnat! Nu e marioneta, nu? Cum vine asta, ca retragi semnatura? Cred ca a fost speriat, obligat sa îmi ceara o asemenea aberatie. Mi-a spus ca s-a razgandit, ca nu mai vine! Să fie sănătos, e treaba lui… dar cum vine asta, sa retragi semnatura?”.

Tataru nu înțelege ce atâta tevatura!

Contactat de reporterii Est News, Nelu Tătaru, susține că este o criză artificial creată: ”Da, am aflat de eveniment. Nu e vorba decât de doi primari, nu de mai mulți. Cel de la Șuletea și cel de la Gherghești, care are veșnicele lui probleme cu cei din Consiliul local. Eu am stat de vorbă și cu cei doi consilieri de la Gherghești aflați în conflict cu domnul Nixon. Fiecare are varianta lui. Mi-au prezentat chiar și inregistrari, cu amenințări ca vor fi dați afara și tot tacâmul. Domnul Nixon forțează un pic nota, punând foarte mult accent pe faptul că lucrurile trebuie să se întâmple cum vrea el, că este primar. El a mai schimbat vreo 9 viceprimari în mandatul trecut. Ce nu-i convine, schimbă. Eu nu vreau să forțez nimic. Vreau să văd cum stau lucrurile. Ce nu le mai convine celor doi consilieri este ca sediul PNL Gherghesti este la domnul primar acasă. Când primarului nu-i convine ceva, ii da afara, pe motiv ca se afla pe proprietate privata. Nu pot lua decizii de pe o zi pe alta trebuie sa verific”.

