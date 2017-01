Conduceau băuți și fără permis

Cinci persoane au fost descoperite de polițiști zilele trecute în timp ce puneau în pericol ceilalți participanți la trafic. Unii erau băuți, alții nu aveau permis sau vehiculul înmatriculat.

Ionel M., din comuna Zorleni, a produs un accident de circulație, soldat cu pagube materiale, petrecut pe strada Vasile Lupu, din municipiul Bârlad, datorită alcoolului ingerat. Deplasați la fața locului, polițiștii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0, 69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Maricela T., de 43 de ani, domiciliată în comuna Arsura, a fost observată de polițiști în timp ce afla lângă un autoturism și obstrucționa traficul rutier pe ambele sensuri de mers pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Huși. S-a procedat la testarea acesteia cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că a condus autoturismul din localitatea Arsura pana în municipiul Huși, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Persoana în cauză a fost condusă la Spitalul Municipal Huși, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele femeii s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii Postului de Poliție Solești au întocmit dosar penal și pe numele lui Constantin A., de 26 de ani, din municipiul Iași. Tânărul a condus un autoturism cu numere provizorii pe D.C. 9 Solești, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autovehiculul a derapat și a părăsit partea carosabilă, suferind avarii. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că valabilitatea autorizației provizorii de circulație a autoturismului era expirată. Mai mult, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Deoarece tânărul emana halenă alcoolică, i-a fost solicitată de către polițiști testarea cu aparatul alcooltest însă acesta a refuzat. A fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. I-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Florin B., de 22 de ani, din comuna Zorleni se deplasa cu autovehiculul pe strada Vasile Lupu din municipiul Bârlad și nu avea montată în partea din față plăcuța cu numărul de înmatriculare când a fost oprit de polițiști. Deoarece acesta prezenta halenă alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Mihnea P., de 18 ani, din municipiul Bârlad, circula cu un autoturism care prezenta defecțiuni la sistemul de iluminare. Asta era însă o neregulă minoră pentru că acesta nici măcar nu nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, s-a stabilit faptul că mașina avea expirată autorizația provizorie de circulație din luna noiembrie. Tânărului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. (G.P)

