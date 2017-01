Dr. Oleg Tacu a făcut minuni pe cicatricea hidoasă lăsată în urmă de operația făcută de doi chirurgi bârlădeni, fetiței mușcată de mistreț

Un nou succes al chirurgului estetician Oleg Tacu, de la Spitalul de urgență ”Elena Beldiman” Bârlad. El a făcut adevărate minuni pe cicatricea oribilă lăsată în urmă de operația făcută unei fetițe mușcată de mistreț, de către doi cunoscuți chirurgi din oraș.

Fetița, în vârstă de 11 ani, din Bogdănești, ar fi rămas mutilată pe viață, supusă supliciului de a trăi cu piciorul ascuns, cu toate repercursiunile psihologice ce decurg dintr-o astfel de situație. Cicatricea post-operatorie era oribilă, părea mai degrabă o cârpeală ordinară. Fetița a fost adusă la Spitalul „Elena Beldiman” din Bârlad în Ajunul Crăciunului, iar plaga a fost curățată și apoi suturată. Medicii care au operat-o au fost Anton Popovici și Georgel Oanea, și niciunul nu i-au spus mamei să revină cu fetița, peste un timp, pentru ca cicatricea să fie micșorată printr-o intervenție chirurgicală reparatorie, astfel încât să fie cât mai puțin inestetică.

Oanea: ”Sunt de părere că s-a procedat corect”

„Prima mână, în cazul acestei intervenții chirurgicale a fost dr. Popovici, iar eu l-am ajutat. Sunt de părere că s-a procedat corect. Plaga a fost suturată în trei puncte, tocmai pentru a preveni o eventuală infectare, dat fiind faptul că fetița a fost mușcată de un animal sălbatic”, ne-a declarat dr. Georgel Oanea, șeful secției Chirurgie din cadrul spitalului bârlădean.

Rana nu s-a infectat, dar pacienta nu a fost rechemată pentru pasul II, cum se obișnuiește în cazul pacienților cu astfel de plăgi mari. Dacă medicul chirurg nu a considerat că cicatricea trebuie reoperată peste câteva luni, asistenta medicală comunitară din comuna Bogdănești nu a stat pe gânduri și a făcut toate demersurile pentru ca Laura, fetița mușcată de mistreț, să nu sufere pe viitor din cauza cicatricii inestetice.

„Am remarcat plaga atunci când a venit la pansat. Am văzut doar trei puncte de sutură pe o plagă de 25 de centimetri și m-am gândit la semnele care vor rămâne după vindecarea plăgii. M-am gândit, în primul rând ca mamă, că această fetiță va suferi enorm când va mai crește. Și la țară, copiii sunt răutăcioși și ar privi-o altfel pentru că are o cicatrice imensă deasupra genunchiului. În plus, nu ar mai fi putut purta o fustă mai scurtă, nu se va simți confortabil pentru că va dezvolta complexe de inferioritate”, ne-a declarat asistenta medicală comunitară.

”Am crezut că voi fi refuzată, pentru că așa este la noi, niciun medic nu se bagă peste alt doctor, mai ales la chirurgie”

Asistenta împreună cu mama și fetița au mers pe 13 ianuarie la Bârlad pentru ca micuța să fie consultată de medicul chirurg plastician dr. Oleg Tacu, în ambulatoriu. Era ziua în care trebuia să i se scoată firele. După consultație, medicul Tacu i-a propus mamei o nouă intervenție chirurgicală pentru fiica ei și a programat-o pentru 18 ianuarie la operație. Scopul era obținerea unei cicatrici foarte fine, abia vizibilă în comparație cu cea inițială.

„Mi-a fost teamă pentru Laura. Trebuia să-i facă din nou anestezia totală, să treacă din nou prin emoții și teamă. Trecuse și așa printr-o sperietură mare în Ajunul Crăciunului, când un porc mistreț scăpat de la vânătoare și-a înfipt colții în piciorul ei stâng. M-am gândit apoi că e spre binele ei să fie operată din nou pentru a-i repara cicatricea. Sinceră să fiu, am crezut că voi fi refuzată, pentru că așa este la noi, niciun medic nu se bagă peste alt doctor, mai ales la chirurgie. Domnul doctor Tacu, însă, a fost de acord să intervină, așa că nu am pierdut această șansă”, a spus mama fetei.

”Cred că oamenii ar trebui să mulțumească spitalului că există un astfel de medic”

„Operația a reușit fără niciun fel de complicații. Eu mi-am făcut datoria și, cu siguranță că, urmele abia vizibile ale cicatricii o vor mulțumi pe fetiță de îndată ce zona se va vindeca total peste trei luni. Am intervenit chirurgical în cazul acestei fetițe tocmai pentru a nu avea de suferit pe viitor. Ca fată, este traumatizant psihic să trăiești cu senzația că oamenii te privesc altfel pentru că ai un semn inestetic pe picior, destul de la vedere. Acum, Laura se va putea îmbrăca fără teamă cu fuste sau cu pantalonași scurți, pentru că ceea ce se vede este doar o linie fină”, a declarat medicul Oleg Tacu.

Mama fetiței s-a bucurat atât de rezultatul operației, cât și de faptul că, din start, i s-a spus că nu trebuie să plătească nimic. Dacă operația s-ar fi făcut într-un spital privat, ar fi trebuit să scoată din buzunar 1.500 de lei, adică venitul ei pe trei luni.

„Am avut noroc să ajung cu fata la un medic plastician care să facă o treabă profesionistă și să nu coste nimic. Eu cred că oamenii ar trebui să mulțumească spitalului că există un astfel de medic”, a mai adăugat mama fetiței.

Doctorul Oanea este cel care susținea ca Bârladul nu are nevoie de chirurg plastician

Spitalul „Elena Beldiman” nu a avut medic de chirurgie plastică și reparatorie până în decembrie 2011. De atunci, odată cu angajarea medicului Tacu, Compartimentul de Chirurgie plastică și reparatorie înregistrează un număr tot mai mare de pacienți care beneficiază de intervenții chirurgicale cu efecte uimitoare.

Compartimentul aflat în subordinea secției de Chirurgie generală ar mai avea nevoie de un medic chirurg plastician, având în vedere adresabilitatea crescută, dar, deocamdată postul nu a fost scos la concurs.

”Am pledat pentru aducerea unui al doilea medic chirurg plastician, dar șeful secției Chirurgie (Georgel Oanea – n.r.) și conducerea spitalului nu au dat curs acestui demers, pe care l-am făcut atât verbal, cât și în scris. Adresabilitatea este din ce în ce mai mare și chiar dacă nu ar fi, cu un singur medic nu pot fi asigurate gărzi non-stop. În momentul în care am cerut imperios angajarea a încă unui chirurg plastician, domnul doctor Oanea s-a adresat conducerii spitalului cu următoarele cuvinte: «Eu nu am ce să fac nici măcar cu unul, pentru ce trebuie doi chirurgi plasticieni?!»”, a declarat, cu puțin timp în urmă, dr. Tacu

Medicul Tacu execută toate intervențiile pentru urgențele direcționate către Compartimentul de Chirurgie plastică și reparatorie, dar există și momente în care acesta lipsește, când fie este liber, fie în concediu.

Laura a avut norocul de a-l găsi pe medicul Tacu în spital, dar chiar dacă nu era, l-ar fi așteptat să se întoarcă. El era singura sa șansă de a se bucura de o viață fără complexe de inferioritate generate de o cicatrice urâtă. (Mihaela NICULESCU)

