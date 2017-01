(FOTO, VIDEO) A doua ediție a Cupei „Alexandru Ioan Cuza” la arte marțiale a avut loc la Bârlad

Sala de sport a Școlii „George Tutoveanu” din Bârlad a găzduit sâmbătă a doua ediție a Cupei „Alexandru Ioan Cuza” la arte marțiale, organizată de Clubul Sportiv „Gold Dragon” Fight Club. Bârlădenii au asistat la un veritabil spectacol de arte marțiale (ju jitsu, judo, karate, kempo, etc).

Au participat 165 de sportivi de la cluburi de arte marțiale din țară și unul din Republica Moldova. Au avut loc meciuri echilibrate, pe categorii greutate, vârstă și nivel de pregătire. Sportivii care au luptat pentru un loc pe podium au avut de la cinci ani în sus, până la Old boys. Cupa „Alexandru Ioan Cuza” la arte marțiale este o competiție inclusă în calendarul Federației Române de Budokai. Prima ediție Cupei „Alexandru Ioan Cuza” la arte marțiale s-a desfășurat acum doi ani la Huși.

Antrenorii cluburilor participante au fost premiați cu diplome de excelență și trofee, pentru susținerea și promovarea artelor marțiale în România. Au participat Budokan Vaslui, Varan Vaslui, Wazary Bârlad, Gorygim Bârlad, Fudo – Shin Chișinău, Musashi Piatra Neamț, Atsushi Piatra Neamț, Scorpions Onești, Vipguard Tecuci, Kick boxing & Muay Thai Tecuci, Mixed Martials Arts Galați, Fight Club Isaccea.

„S-au acordat cinci puncte pentru aur, trei pentru bronz și două pentru bronz. Noi am participat cu 32 de sportivi, iar celelalte cluburi care au participat cu foarte mulți copii au fost Wazary Bârlad și Vipguard Tecuci, cu câte 30 de sportivi. Clubul care are cei mai mulți sportivi de obicei ia per total punctaj mai mare decât un altul care a luat doar locul I dar a participat poate cu 10 sportivi. Cam toate cluburile au evoluat bine și au luat de mai multe ori atât locul I, cât și locul II sau III. Sunt mulțumit de copiii mei, atât de cei de la secția din Bârlad, cât și de cei de la secția din Huși. Cei mari au fost competitori dar au primit și botezul în arbitraj odată cu acest eveniment. În primul rând ca practicant de arte marțiale și antrenor trebuie să formezi caractere. Competiția am făcut-o sub spiritul zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, cu ideea de a ne uni și în artele marțiale indiferent de stil. Cei invitați s-au conformat regulamentului primit din timp, unul care să permită tuturor sportivilor să participe. Odată ce te formezi să faci anumite procedee le faci instinctiv dar i-am oprit și avertizat când s-a întâmplat. Sunt mulțumit de cum s-a desfășurat competiția și am fost felicitat pentru organizare, cred că i-am mulțumit și pe ceilalți participanți. Din cauză că nu am putut obține sala în data de 21 la Huși am fost nevoit să schimb în două săptămâni competiția la Bârlad, lucru care a fost provocator”, a declarat pentru Est News Marius Crăiță, președintele clubului organizator, antrenor licențiat de Școala Națională de Antrenori în Arte Marțiale.

Toată competiția a fost organizată din banii clubului, cu susținerea părinților. Cei care fac acest sport o fac de cele mai multe ori din pasiune, nu pentru bani. Trebuie să te autogospodărești ca antrenor pentru baza materială necesară copiilor pentru antrenamente. Și doar o saltea tatami 1×1 metri costă cel puțin 100 lei. Clubul e afiliat la Federația Budokai, care a luat ființă abia în primăvară, după ce anumite cluburi s-au unit și au realizat că taxele care li se cereau erau aberante și foarte mari, în jur de 1500 de lei pe an doar pentru a putea practica. (George PROCA)

