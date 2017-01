Haosul general din PNL Vaslui produce îngrijorare la București! Raluca Turcan vrea sa afle cum a reușit Nelu Tătaru să scape hățurile din mână!

de Simona MIHĂILĂ

Scandalul din organizația județeană a PNL Vaslui este tot mai greu de ținut în frâu de către Nelu Tătaru, președintele interimar. Conducerea de la București a PNL este cu ochii pe organizația de la Vaslui, în urma revoltei mai multor primari liberali față de tânjala pe care s-a pus Tătaru, după ce vasluienii nu l-au mai vrut senator, la alegerile parlamentare.

Raluca Turcan, liderul PNL, le-a transmis primarilor liberali nemultumiti ca îi asteaptă la discutii, la începutul acestei săptămâni, interesată fiind de haosul instalat în PNL Vaslui.

In consecinta, aproape trei sferturi (14 la număr) dintre primarii liberali din județul se vor deplasa la București pentru a discuta cu Raluca Turcan. Primarii se plang in primul rand ca Tataru nu le raspunde la telefon, tratează cu indiferenta problemele interne ale partidului, este absent si surd la toate apelurile de ajutor lansate de primari, consilieri locali etc.

In mod surprinzător, nici la ora actuala, dupa doua luni si jumatate de la alegerile parlamentare, Nelu Tataru nu a convocat o sedinta a Biroului Politic Judetean (BPJ) chiar daca numai in cadrul unei asemenea sedinte ar putea fi luate decizii care tin de functionarea unora dintre administratiile locale din judet. Concret, sunt comune unde PNL a ramas fara consilieri locali si chiar viceprimari, dupa ce acestia fie au renuntat la functii fiindca au plecat din tara (cazul comunei Suletea), fie fac jocurile partidelor de opozitie (PSD), caz in care s-ar impune excluderea lor din partid (comuna Gherghesti).

In toate situatiile mentionate este necesara validarea urmatorilor liberali alesi pe liste la alegerile locali din vara. Lucrurile bat pasul pe loc, sunt incremenite intr-o asteptare pe care niciunul dintre cei direct implicati nu o intelege.

Mai sunt si alte comune cu probleme serioase, iar primarii ori consilierii de aici ar dori sa discute cu presedintele Tataru, dar nu reusesc sa ia legatura cu el, in ciuda faptului că acesta stie exact ce se petrece in teritoriu.

Nelu Tătaru este supărat că nu a mai prins un mandat de senator și, fara a face vreo legatura cu prestatia lui din legislatura trecuta, dar mai ales cu maniera defectuoasa, amatoriceasca in care a fost gandita campania electorala din toamna, platita cu sume uluitoare (subiect asupra caruia vom reveni cu detalii picante), el preferă să caute vinovati prin organizatiile satesti.

Liberalii au decis sa-i acorde lui Tataru ragazul de care are nevoie pentru a-si ostoi ranile pe care nu mai termina sa si le linga si au convocat pentru sambata trecuta o sedinta de BPJ. Initiatorul a fost primarul de la Suletea, Ciprian Robert Tamas, acolo unde blocajul administrativ este resimtit serios din cauza plecarii unor consilieri. A semnat imediat primarul din Ghergesti, Nixon Ibanescu, in a carei comuna consilierii sai ar cocheta cu PSD. La sedinta de sambata, pe ordinea de zi se mai afla si analiza rezultatului alegerilor de pe 11 decembrie. Un punct nevralgic real pentru decidentii din organizatia judeteana a PNL!

Sedinta de sambata nu a intrunit cvorumul necesar, fiind prezenti doar 20 din cei 60 de membri BPJ, in ciuda faptului ca initial semnasera si isi anuntasera prezenta mult mai multi.

Peste noapte, ca la un semnat, cei mai multi s-au razgandit. Telefoane, amenintari, presiuni, iata despre ce vorbesc liberalii in legatura cu motivele care au stat in spatele slabei prezente la sedinta BPJ.

”Teama conducerii județene de a ne prezenta analiza rezultatelor alegerilor parlamentare și-a spus cuvântul! Au fost sunați membrii Biroului Politic Județean și li s-a cerut imperativ să nu se prezinte la ședință, că cei doi primari vor să schimbe președintele! Nimic mai fals, noi am vrut doar să ne rezolvăm problemele din consiliile locale”, a declarat pentru Est News, primarul Tamas, de la Suletea.



La intalnirea pe care o va avea cu Raluca Turcan, delegatia de la Vaslui va propune ca Nelu Tataru sa fie inlocuit la conducerea organizatiei judetene cu Marius Ciocan, primarul de la Pochidia, comuna in care la alegerile parlamentare peste 60% dinte cetateni au pus stampila pe PNL.

Ratiunea acestei propuneri este nu doar rezultatul dezastruos de la alegerile parlamentare al liberalilor vasluieni, mult sub nivelul celui de la locale, ci si faptul ca, in curand, in cadrul organizatiei judetene vor avea alegeri pentru un nou presedinte, iar organizarea acestora presupune echidistaná si transparenta. Atribute pe care Tataru este suspectat ca nu le-ar putea asigura, pe de o parte pentru ca va candida la sefia partidului, iar pe de alta parte pentru ca ar avea antecedente in a da telefoane de intimidare membrilor PNL.

