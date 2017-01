​Descoperire macabra in urma cu putin timp, in comuna Feresti. Doi soti,de 61 si 67 ani, au fost gasiti fara suflare in casa, chiar de catre fiul lor. Barbatul a sunat ingrozit la 112 si a anuntat ca parintii lui sunt inconstienti si ca totul in locuinta e ars.

Medicii de la Ambulanta au constatat decesul celor doi. Sunt urme de violenta pe trupurile lor, asa ca pe fir au intrat si criminalistii, care se afla deja in casa celor doi soti si au inceput cercetarile. Vom reveni cu amanunte.

