Apelul neobișnuit făcut la Politia locala de doi batranei din Barlad

de Răzvan CĂLIN

Ianuarie, 2017, Bârlad. Păun Pincio e numele unei străduțe înguste, situată chiar în buricul târgului, undeva prin spatele Bibliotecii ”Stroe S. Belloescu”. Aici, la numărul 4, o căsuță veche și atât de dărăpănată. Este locuită de doi bătrânei – soții Constanța (77 de ani) și Valentin Turcu (80 de ani). Sunt oameni liniștiți, care își duc în tăcere povara unei bătrâneți plină de lipsuri și necazuri.

Soarta a făcut să nu aibă copii, iar acum, la vreme senectuții, această lipsă parcă o resimt și mai tare. Și totuși, nu se plâng, sau cel puțin nu fac tam-tam prea mare, căci nu le place să se văicărească. Abia în urmă cu câteva zile, cuțitul le-a ajuns la os și, disperați, și-au luat inima în dinți și au sunat la…Poliția Locală. Nu au știut unde și la cine ar fi trebuit să apeleze, dar s-au gândit ei că acolo ar putea primi ajutorul dorit. Și nu au cerut prea mult: singura lor doleanță a fost să-i ajute cineva să-și procure niscaiva lemne de foc, pentru că proviziile lor se terminaseră și nu mai aveau cu ce să se încălzească. Dar n-au cerut pomană, ci doar cineva să se ducă la un depozit de profil și să le cumpere lemnele atât de necesare. Iar ei plătesc totul, cinstit, până la ultimul bănuț.

”Noi am primit apelul pe dispeceratul de serviciu în cursul zilei de sâmbătă, 21 ianuarie. Domnul Turcu a sunat și ne-a rugat să venim până la el să-l ajutăm să-și ia niște lemne. Am crezut pe moment că o fi vreo farsă sau cine știe ce altceva. Însă, am dat curs sesizării și am trimis la fața locului un echipaj să vadă despre ce este vorba. Când au ajuns acolo, colegii au realizat că totul este real și că bieții oameni chiar erau într-un mare impas. Amândoi sunt foarte bolnavi, se deplasează foarte greu și tocmai rămăseseră fără lemne. Nu mai aveau ce pune în sobă, să se încălzească. Vă dați seama că pe temperaturile astea scăzute, din ultimele săptămâni, e foarte periculos să rămâi fără o sursă de încălzire, mai ales când vobim de niște persoane în vârstă și bolnave”, ne-a povestit Marian Plopeanu, șeful Biroului de Ordine Publică din cadrul Polițiie Locale Bârlad. El, împreună cu ai săi colegi, au apelat la reporterii Est News din dorința de a mediatiza povestea tristă a celor doi bătrâni.

Chiar în cursul zilei de sâmbătă, cei de la Poliția Locală au reușit să găsească înțelegere la o firmă de profil din localitate, care a și trimis soților un transport de lemne pentru foc. Pe care le-au și mărunțit, căci nici unul din cei doi bătrâni nu mai are puterea necesară pentru această operațiune. Ulterior, polițistul local care a mers acasă la cei doi bătrâni a revenit și le-a adus și câte o porție de mâncare caldă: ”Mi s-a făcut milă de ei și am vrut să-i ajut și eu cum pot. Mai ales că nu sunt genul de oameni care să apeleze la mila altora. Eu cred că ar trebui să sară în ajutorul lor cât mai multă lume. Vă dați seama cât de greu le este că sunt singuri, nu au pe nimeni, sunt bătrâni și bolnavi. Ei nu spun, nu vorbesc prea mult pe tema asta, dar se vede cât le este de greu”.

De altfel, modestia și bunul simț al acestor oameni năpăstuiți s-au văzut și în momentul în care au fost abordați de jurnaliștii de la Est News. Cea care le-a ieșit în întâmpinare, pășind cu greu, a fost tanti Constanța. Soțul ei, nea Valentin, nu a putut să-și părăsească patul pentru că duminică a pățit un alt necaz. A ieșit să aducă lemne din magazie și, din nefericire, a alunecat pe gheață și a căzut. S-a lovit rău la un picior, dar în ciuda durerilor s-a străduit să ajungă la spitalul din localitate, unde a primit îngrijirile necesare.

Batranete chinuita

Încercând să aflăm cum reușesc să se descurce, femeia ne-a răspuns cu seninătate: ”Ei, cum putem și noi. E greu că nu ne putem deplasa ca înainte, mergem mai greu că suntem bătrâni și bolnavi. Ne descurcăm și noi cum putem. Dar acum avem ce ne trebuie!”.

E greu de crezut că în ciuda condițiilor vitrege, niște oameni atât de amărâți mai au tăria de a spune că se descurcă. Așa cum mai spus, căsuța în care locuiesc soții Turcu pare că abia mai stă în picioare. Bătrânețea și bolile care îi macină i-au pus în imposibilitatea, mai ales în ultimii ani, de a se mai îngriji de casă așa cum trebuie. Așa că locuința, cu fiecare an care trece, se năruie din ce în ce mai tare. Toată lemnăria casei e deteriorată puternic, ușile și ferestrele s-au contorsionat, iar prin crăpăturile căscate în lemnul putred frigul și vânturile pătrund nestingherite. Locuința nu e racordată la gaz, dar bătrânii sunt mulțumiți că au măcar curent electric. Din pensiile lor amărâte (împreună, încasează puțin peste 800 de lei lunar) au reușit să-și tragă apă curentă în curte. Dar iarna, când temperaturile sunt scăzute, robinetul îngheață.

”Dar ne rugăm de niște vecini care ne lasă și mai luăm apă de la ei. Ah, uite chiar Vali trebuia să se ducă azi să plătească apa, dar dacă a căzut, s-a duce el mâine. Aalaltăieri ne-a fost greu tare că nu mai aveam lemne și nici nu ne puteam duce. De asta a sunat Vali și a cerut ajutor (când spune asta se citește pe fața ei că e oarecum rușinată că au trebuit să apeleze la ajutorul Poliției Locale, n.r.), dar nu mai aveam încotro. Dar în rest noi ne descurcăm așa cum putem. Plătim curentul, plătim ce mai trebuie și apoi ne luăm singuri ce trebuie de pe aici, de la magazine. E unul aici aproape de noi, cu de toate, așa că ne cumpărăm de acolo ce ne trebuie”, marturiseste tanti Constanta

Am putea spune că în situația lor sunt mulți bătrâni, însă ceea ce impresionează la soții Turcu este modestia și bunul simț. Și, mai ales, faptul că nu le place să apeleze la mila publică.

În loc de încheiere, vă mai spunem că aceste rânduri au fost scrise în speranța că poate se vor găsi oameni de bine care să le întindă o mână de ajutor acestor bătrâni năpăstuiți. Chiar dacă soții Turcu nu cerșesc, ei au, totuși, nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet.

