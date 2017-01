Gheața de pe trotuare a dublat numărul pacienților de la Ortopedie, la Bârlad

Zeci de pacienți au avut nevoie de intervenții ortopedice în ultima săptămână, după ce, din cauza gheții de pe trotuare, au alunecat și și-au fracturat picioarele sau mâinile.

Numai în week-end-ul trecut, au ajuns la Compartimentul de Primire a Urgențelor (CPU) 15 persoane cu fracturi cu diferite grade de gravitate. Secția Ortopedie, destul de aglomerată și așa cu pacienți internați pentru fracturi suferite în urma accidentelor casnice, s-a ocupat cu pacienți care au alunecat pe trotuarele necurățate de gheață.

În ultima săptămână, au avut nevoie de medicii ortopezi, în medie, zece noi pacienți pe zi, care și-au fracturat membrele tocmai din cauza condițiilor improprii de deplasare. Secția Ortopedie are patru medici, din care unul doar în ambulatoriu, dar cu toate acestea, pacienții se plâng că sunt nevoiți să aștepte câte 5-6 ore până sunt consultați.

„Este inacceptabil să aștepți în față la Urgențe atâtea ore până să fii trimis la Radiologie ca să-ți facă un film pe care apoi să-l citească medicul. Am venit cu mama, care și-a rupt piciorul, și am așteptat aproape șapte ore până să o consulte medicul ortoped. Nu cred că aceștia sunt de vină, ci personalul de la CPU, care nu este deloc operativ în privința triajului. Dimineața sunt trei medici la Urgențe, dar, cu toate astea, lucrurile nu se mișcă deloc repede. Eu am ajuns la cabinetul de ghips exact când programul se terminase. Am avut noroc că au preluat-o pe mama, că altfel trebuia să vin a doua zi, așa cum s-a întâmplat cu alte persoane”, ne-a declarat un bârlădean prezent vineri pe holul de la Urgențe. (Mihaela NICULESCU)

Comments

comments