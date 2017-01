Specatacol fotbalistic la “Winter Cup” Vaslui

Iubitorii de fotbal au putut asista la un spectacol fotbalistic și goluri de generic sâmbătă și duminică, în primele zile de competiție a „Winter Cup” Vaslui, cel mai puternic turneu de fotbal în sală din județ. Meciurile au loc în Sala Polivalentã și în sala de sport a Liceului “Ion Mincu” din Vaslui.

În cele 20 de meciuri disputate până acum s-au marcat nu mai puțin de 144 de goluri, o medie impresionantă de peste șapte goluri pe meci. Cel mai mare scor înregistrat până acum a fost victoria cu 17 – 0 a celor de la Victoria Morandi în fața celor de la Știința Delești. În acest meci Gabriel Crăciun a marcat de opt ori, o realizare greu de egalat în cadrul competiției. Ciprian Petruț a reușit și el să încununeze o evoluție foarte bună cu cinci goluri marcate. Mihai Popa (CF Cormoranii) a reușit să marcheze de patru ori într-un meci, la juniori. Au reușit să marcheze un hattrick Andrei Chipcea (Simba), George Zugravu (FC Murgeni), Ovidiu Pricop (Alpiniștii), Gabriel Apetrei (FC Magista), Ionuț Lascăr și Andrei Codreanu (Pajura Huși).

La turneul OPEN Atletic Bârlad a învins în grupa A pe Hercule la scor de neprezentare, 3 – 0 (1 – 0), goluri marcate de Rareș Stan, Raul Antohi și Marian Dura. Celălalt meci din grupă disputat sâmbătă a fost mult mai intens, cu o revenire de senzație. Inter Traian conducea pe Sporting Bârlad la pauză cu 4 – 0 și meciul părea tranșat. Bârlădenii au dovedit însă că nu s-au înscris pentru a face act de prezență și au punctat de patru ori. Inter Traian a reușit să mai păcălească însă odată apărarea adversă și în repriza a doua pentru a câștiga cu 5 – 4. Au marcat Costică Hariuc, Sebastian Țârțârău (2), Alin Abuzătoaie, Codrin Epure / Ionuț Neagu (2), Denis Iftime și Daniel Tinică. Inter Traian ocupă primul loc în grupa A, după ce a învins duminică și pe Hercule, scor 5 – 2 (5-1). Au marcat Alin Abuzatoaei, Tiberiu Bucur, Petronel Cumpănă, Cristi Căpraru, Sebastian Țârțârău / Ionuț Popa, Andrei Bozianu.

Spartanii a învins în grupa B pe Unirea Negrești cu 3 – 1 (2 – 0), goluri marcate de Viorel Bojoagă, Maricel Stratulat, Ștefan Mihăilă / Andrei Olariu. Pajura Huși a reușit scorul zilei sâmbătă, după ce a dispus de SC 2000 Lipovăț cu 7 – 2 (3 – 0). Golurile au fost marcate de Andrei Codreanu (3), Ionuț Lascăr, Andrei Vlad, Cristi Solomon, Cătălin Solomon / Daniel Vulpe, Andrei Ciobotariu. Pajura Huși a avut de furcă în prima repriză a meciului cu Unirea Negrești, de duminică, terminată la egalitate, scor 2 – 2. Negreștenii au reușit să mai puncteze o dată și în actul secund, dar hușenii au punctat de alte trei ori pentru a clarifica soarta partidei. Au marcat Bogdan Blănaru, Andrei Vlad, Andrei Codreanu, Cristi Solomon (2) / Marius Barnoveanu, Daniel Zaharia (2)

Red Star ocupă primul loc în grupa C după ce a învins în ambele meciuri disputate duminică. În primul meci a trecut cu 2 – 0 de Rapid Brodoc, după golurile marcate în partea secundă de Andrei Postârnac și Bogdan Neagu. A avut o misiune mult mai grea cu FC Ghergheleu, scor 3 – 2 (2 – 1). Au marcat Andrei Postârnac / Gabriel Munteanu, Andrei Covacel / Marian Roșca, Iulian Julei. Simba și-a adjudecat toate punctele în meciul disputat cu FC Ghergheleu, pe care l-a câștigat autoritar, scor 10 – 2 (3 – 1).

FC Murgeni a reușit și ea să aibă maxim de puncte, după primele două confruntări din grupa D. A învins cu 7 – 2 pe FC Moara Domnească (3 – 1), goluri marcate de Iulian Hristian, George Zugravu (3), Viorel Racoviță (2) / Alexandru Pintilie (2). Nu la fel de ușor a trecut de Arcadia, scor 3 – 2 (1 – 1). Au marcat Alex Onofrei, Mihăiță Radu, George Zugravu / Dănuț Stan, Sebastian Paval. Arcadia a trecut de Alpiniștii cu 6 – 5, după lovituri de departajare [4 – 4] (2 – 1). Au marcat Sebastian Paval, Robert Rotaru, Ciprian Tăbăcaru, Iulian Ifrim / Valentin Joc, Ovidiu Pricop (3).

Victoria Morandi a reușit scorul competiției, 17 – 0 cu Știința Delești (6 – 0). Gabriel Crăciun a marcat de 8 ori, Ciprian Petruț a avut cinci reușite, iar Marius Bîrsan, Florin Roiu, Daniel Butnaru și Vasile Moșneagu câte unul. În meciul cu A.S Solidar s-a trezit însă condusă la pauză, după golul marcat de Edmond Moraru. Ionuț Pălăduță a punctat însă în repriza secundă și a restabilit egalitatea, iar meciul a fost decis la lovituri de departajare. Victoria Morandi a câștigat cu 4 – 3 și a preluat șefia grupei E. AS Solidar a învins Racova Pușcași cu 5 – 2 (3 – 0). Golurile au fost marcate de Edmond Moraru (2), Alexandru Dudău (2), Ionuț Cezar / David Nedelea.

La Under 19 echipa U.S. LER a reușit să revină în meci și să învingă campioana en – titre, Vaslui Juniors cu 2 – 1. Andrei Negrescu a stabilit scorul la pauză, dar golurile marcate de Codrin Epure și Gabriel Cosovăț în repriza secundă au schimbat deznodământul partidei. FC Magista nu a avut emoții în celălalt meci din grupa A, cu L. T Ion Mincu, pe care l-a câștigat cu un neverosimil 6 – 0 (3 – 0). Gabriel Apetrei a marcat de trei ori, Andrei Bohan a reușit o dublă, iar Răzvan Gabriel a marcat și el o dată.

CF Cormoranii a reușit să învingă Sporting Juniorul 2002 cu 5 – 3, după ce a fost condusă la pauză cu 1 – 0. Au marcat Mihai Popa (4), Robert Chirilă / Albert Bejan, Robert Ciobanu. Sports4Children Foundation USA nu a avut emoții în meciul cu FC Stars, pe care l-a câștigat cu 7 – 1 (2 – 1). Au marcat Vlăduț Dudău (2), Alexandru Bădit, Mitu Popa, Andrie Chipcea (2), Robert Chirilă / Vlad Boariu.

La Old Boys (39+) Victoria Morandi Old Boys a învins Old Boys Stars cu 3 – 1 (1 – 0), goluri marcate de Florin Roiu, Marian Mocanu, Gabriel Munteanu / Florin Ciucă.

Turneul este organizat de Asociația Județeană de Fotbal Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Direcția Județeană de Tineret și Sport Vaslui, Federația Română de Fotbal, împreună cu www.ConceptChampion.ro, cu sprijinul Clubului Sportiv Viitorul Vaslui și al Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui. De anul acesta competiția beneficiază de sprijinul Federației de Minifotbal din România și al Asociației Județene de Minifotbal Vaslui. În prima parte a competiției se vor duela echipele din județul Vaslui, iar după terminarea meciurilor din grupă intră în competiție și echipele din celelalte județe. Spectatorii prezenți vor avea parte de o tombolă, în ziua finalei “Winter Cup” Vaslui 2017. (George PROCA)

Comments

comments