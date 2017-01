Boroș, stăpânul! Cum a fost dată afară Ioana Drîmbă, unul dintre liberalii care au muncit pe brânci pentru ca Boroș să ajungă primar!

Tinerii liberali încep să aibă revelația adevăratului chip al lui Dumitru Boroș, cel pe care vechii membri ai PNL, care au făcut un pas în spate în urmă cu un an, când au aflat că Boroș va candida la primărie împotriva voinței lor, îl cunoșteau foarte bine. Recent, primarul Bârladului, care este și președintele organizației PNL Bârlad, s-a descotorosit din senin de unul dintre cei mai dedicați oameni ai săi: Ioana Drîmbă, fost Secretar executiv al PNL Bârlad. Este vorba unul dintre puținii membri PNL care au muncit pe brânci pentru ca Dumitru Boroș să ajungă primar, care a stat la dispoziția acestuia zi și noapte, care a dus pe umeri, impreuna cu alti doi-trei, tot greul campaniei electorale și care, în noaptea alegerilor, a tremurat de bucurie pentru fiecare vot exprimat în favoarea lui Boroș.

Zilele trecute, Ioana Drîmbă, care făcea și muncă de secretară la sediul partidului, s-a trezit cu un telefon de la șeful său care i-a cerut să predea cheile de la sediul organizației, pe motiv că a îndrăznit să stea la discuții cu un primar de comună pe care Boroș nu îl are în grații. Pur și simplu!

”Da. Este adevărat că am fost dată afară. Am consiliat un primar de comună în privința organizării unei ședințe, conform Statutului. Era în atribuțiile mele să fac acest lucru, făceam așa ceva din 2014”, ne-a declarat Ioana Drîmbă.

Până unde a mers Boroș!

Primarul în cauză este nimeni altul decât Nixon Ibănescu, de la Gherghești, cel care alături de alți primari liberali din județul Vaslui și-au strigat, recent, nemulțumirea față de lipsa de implicare lui Nelu Tătaru, președintele organizației județene a PNL, în problemele partidului, mai ales după ce vasluienii nu l-au mai votat senator. Asta l-a supărat și pe primarul de la Bârlad, el fiind susținătorul lui Tătaru

”Înainte de campania pentru parlamentare domnul Ibănescu mi-a cerut să asist la o ședință de organizație din comună. L-am consultat pe domnul președinte Tătaru, iar acesta mi-a spus să merg, sa fac tot ceea ce este necesar. După campanie, s-a mai făcut o ședință, am fost și la aceea. Doar aveam permisiunea domnului Tătaru. Problemele tot nu s-au rezolvat, așa că a mai fost convocată una. M-am pomenit cu telefon de la domnul Boroș care m-a luat la întrebări: Cine ești tu să te duci? Ce faci tu acolo? Faci politică în locul meu? Mi-a interzis să mai merg la Gherghești”, ne-a povestit Ioana.

Așa stând lucrurile, tânăra liberală l-a sunat pe primarul de la Gherghești pentru a-l anunța că nu mai vine și să găsească o altă cale de a se ocupa de formalitățile necesare.

„Nu am mai mers la ședința cu pricina, iar domnul Ibănescu și-a făcut singur procesul-verbal. Ulterior, a venit la sediu, la Barlad, ca să-i verific hârtiile ce urmau a fi trimise la Vaslui, la Secretariatul general al PNL. Am primit un alt telefon de la domnul Boroș în care m-a acuzat că îl desconsider, că îmi șterg picioarele de dumnealui. Ca urmare, să-i predau cheile de la sediu doamnei Bularda Carmen”.

”Dumitru Boroș a procedat total neprofesionist, total nediplomat”

Ioana Drîmbă a ramas uluita. A încercat să-i explice lui Boroș, dar acesta a refuzat categoric orice discutie: „Nu am înțeles nici acum cu ce am greșit. Eu doar mi-am făcut treaba. Doar de astra stăteam zilnic la sediul partidului, ca să ajut pe cine are nevoie, să ofer informații, consultanță. Asta a fost rolul meu de când ocupam funcția de secretară la sediu. Doar nu eram acolo ca să mă uit la televizor. Oricine din comune avea nevoie să organizeze o ședință, conform statutului, mă chema pe mine. Ședințele astea trebuie făcute după niște reguli, trebuie supervizate, nu pot fi făcute oricum. Deci asta era treaba mea. Nu a fost niciodată o problemă. Nu m-am gândit că acum va fi, cu atât mai mult cu cât vorbisem cu domnul Tătaru și mi-a dat voie să fac tot ce trebuie făcut”.

Ioana era plătită cu 150 de lei, pentru îndeplinirea acestor sarcini care erau undeva la limita dintre o sarcină de partid și un loc de muncă. Chiar dacă suma era simbolică, tânăra avea un program pe care îl respecta cu strictețe. În plus era prezentă, indiferent de oră, de fiecare dată când Boroș o chema la diverse activități de partid.

”Nu contau orele de program. Mă conformam ori de câte ori îmi dădeau telefon. Stăteam numai după ei și sâmbătă, și duminică, zi sau noapte, după cum aveau ei treabă. Nu m-am plâns niciodată, nici nu aveam de gând. Domnul președinte Dumitru Boroș a procedat total neprofesionist, total nediplomat. Putea să vorbească frumos, să reglăm treburile civilizat”.

Boroș o pune pe Bularda oriunde o poate face fără a fi nevoie de vot

Și, surpriză! Locul Ioanei Drîmbă a fost luat de consilierul local Carmen Bularda. Așa a hotărât Boroș. Carmen Bularda este cea pe care Boroș a vrut-o în funcția

de viceprimar, dar cărțile i-au fost stricate de consilierul Bogdan Sârbu, care a votat împotrivă.

Nu este singura funcție unde Ioana a fost înlocuită de Carmen Bularda la prima pocnitură din degete a lui Boroș. În toamnă, el a hotărât să îi ofere protejatei sale și funcția de Secretar general al PNL Bârlad.

„M-am trezit ca am fost inlocuita de domnul Boros. Nu am obiectat, i-am lăsat în pace să facă ce vor. Probabil că și aici, unde făceam secretariat organizatoric, urmăreau să mă înlocuiască mai demult, dar nu au putut. Venea campania electorală pentru alegerile parlamentare, era mult de muncă, aveau nevoie de cineva care să muncească mult, să nu se uite de ceas. După ce a trecut și această campanie, nu a mai fost nevoie de serviciile mele”.

Am incercat sa-l contactam pe primarul Dumitru Boros pentru un punct de vedere in legatura cu aceasta situatie, insa nu ne-a raspuns la telefon.

Comments

comments