Mutilată de explozia unei oale sub presiune

O femeie de 71 de ani din Coroiești a fost victima unui accident casnic ce i-ar fi putut fi fatal. Pe 24 ianuarie, femeia a fost adusă la Compartimentul de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului „Elena Beldiman” din Bârlad, cu fața și zona gâtului opărite.

Din cauza unei manevre greșite asupra oalei sub presiune, aceasta a explodat provocându-i femeii arsuri de gradul II-III pe față și în regiunea cervicală. Mai mult, arsurile i-au afectat și țesutul corneo-conjunctival și pleoapele. Norocul bătrânei a fost că a ajuns destul de repede la spital și că era de gardă în acea zi chirurgul plastician Oleg Tacu, de competența căruia era un astfel de caz.

„Pacienta a venit la timp la spital, ceea ce contează mult în cazurile de arsuri. Rana a fost toaletată chirurgical, pansată, iar pacienta a primit tratament specific și va fi ținută sub control cât va fi necesar. Arsura propriu-zisă nu este foarte gravă. Este de gradul II spre III, dar cazul acestei paciente este unul complex din perspectiva afecțiunilor cronice de care suferă. Este diagnosticată cu insuficiență cardiacă și astm bronșic, boli care pot influența starea generală de sănătate a pacientei cu arsuri. Sperăm că va fi bine și nu vor apărea complicații, dar pot să vă spun că, după numai o zi, se observă unele ameliorări”, ne-a declarat dr. Oleg Tacu.

Pacienta a fost supusă mai multor investigații interdisciplinare, inclusiv oftalmologice. Femeia a declarat reporterului Est News că nu vede aproape deloc, dar, în urma controlului de specialitate, s-a constatat că aceasta are arsuri corneo-conjuctivale și la nivelul pleoapei de gradul II și sunt șanse de refacere a țesutului afectat de arsură.

Bătrâna a avut totuși noroc pentru că aburii sub presiune nu i-au produs arsuri și la nivelul căilor respiratorii. Cu toate că trece prin momente grele, fața fiindu-i umflată și bandajată 100%, nenorocirea care s-a abătut asupra ei nu a doborât-o. Pacienta este optimistă, iar asta contează mult în recuperarea sa. Femeia este convinsă că totul s-a petrecut din cauză că a făcut treabă în zi de sărbătoare.

„Nu era pentru prima oară când foloseam oala sub presiune. Am vrut să fac un rasol, și, ca să termin mai repede, am pus carnea în oala sub presiune. Bănuiesc că nu am pus bine capacul sau garnitura. Asta e! Așa a fost să fie! Nu trebuia să fac mâncare în zi de sărbătoare”, ne-a mărturisit femeia. (Mihaela NICULESCU)

