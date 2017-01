O bârlădeancă face parte din proiectul „Perform baschet”

Bârlădeanca Irina Muntenașu, de la Asociația Baschet Club Sonicks Junior Bârlad, participă la a doua etapă de selecție din proiectul „Perform baschet”, programul de pregătire și selecție inițiat de Federația Română de Baschet. Acesta se adresează sportivilor născuți în 2003 și 2004 și se desfășoară în 14 centre din țară.



Finalitatea proiectului va fi în luna iulie, când va avea loc un cantonament de pregătire care va dura o lună de zile la care vor participa cei mai buni 80 de sportivi din țară. Aceștia vor fi atunci sub observația a mai multor antrenori români, dar și a patru antrenori străini (doi americani și doi sârbi). Până atunci vor mai fi alte două selecții, în lunile martie și în mai.

„Prin proiectul acesta îi au în vedere pe copii pentru lotul României până ajung la U20. Eu fac antrenamente la Iași cu copii din toată zona noastră, din Botoșani, Bârlad, Huși și Focșani. Irina este dublă legitimată, are două antrenamente la Bârlad în timpul săptămânii, iar în weekend merge la Phoenix Galați. E un copil de perspectivă, a fost observată de cei de la Galați imediat ce am băgat-o în jocuri. Noi nu suntem înscriși în campionatul de fete, iar ei concurează și am vrut să îi oferim această șansă. Ea a fost cu mine la Iași la selecția trecută, dar pentru că nu sunt fete bune acolo și nu s-a format o echipă de fete m-au rugat să o trimit la alt centru și a mers la Galați. Din vară se va face acolo centru olimpic de baschet și avem o poartă deschisă tot timpul, având acest parteneriat”, ne-a declarat Vlad Sîrbu, antrenor și președinte al clubului “Sonicks Junior” Bârlad (George PROCA)

