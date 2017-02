Atleții din județ au concurat în weekend în prima etapă a Campionatul Național de Seniori, Tineret și Juniori 1

Atleții vasluieni au participat sâmbătă și duminică la prima etapă a Campionatul Național de Seniori, Tineret și Juniori 1. La competiția care s-a desfășurat la București au participat 326 de atleți, 221 la probele masculine și 105 la feminine, din 92 de cluburi. Sportivii noștri au participat la probele de 400 de metri, 800, 1.500 metri și 3.000.

De la Liceul cu Program Sportiv Vaslui (LPS) au participat cinci sportive: Diana Bogos, Georgiana Nedelea, Ionela Lungu, Izabela Spiridon și Gabriela Mariuca Buzdugan. Diana Bogos a obținut cel mai bun timp la proba de 800, devansând chiar și senioare pentru a urca pe prima treaptă a podiumului. A terminat pe locul trei la junioare I și cu al cincilea timp la general la proba de 400 de metri. Junioara II Georgiana Nedelea a obținut cel de-al doilea timp la categoria ei de vârstă la proba de 800 de metri. S-a clasat pe locul cinci la general. La proba de 1.500 de metri a fost cea mai bună junioară II și s-a clasat pe trei la general. Spiridon Izabela a fost cea de-a treia junioară II care a terminat cursa de 1.500 metri și a terminat pe nouă la general. La 3.000 a terminat a doua la categoria ei și s-a clasat pe cinci la general. Lungu Ionela a terminat proba de 3.000 de metri pe locul trei la junioare II și pe 10 la general. La 1.500 a fost a patra junioară II care a trecut linia de sosire și a terminat pe 11 la general. Junioara III Gabriela Mariuca Buzdugan s-a clasat pe 13 la general și a devansat destul de multe sportive mult mai experimentate.

De la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Bârlad au participat șase atleți. Este vorba despre Ioan Florin Mădălin, Cosmin Pană, George Râpanu, Aura Blioju, Andreea Rusu și Anamaria Călin (400 și 800 metri). Aura Elena Blioju a fost a treia junioară I care a trecut linia de sosire la proba de 1.500 metri și a terminat pe șase la general. La 3.000 a fost nevoită să abandoneze din motive de sănătate. Ana Maria Carmen Călin a trecut linia de sosire a cincea la categoria ei, la proba de 800 de metri. A fost a zecea junioară II care a trecut linia de sosire la proba de 400 metri. Andreea Rusu a terminat proba de 800 de metri a șasea la categoria ei de vârstă. La 1.500 de metri a fost a șaptea junioară II care a trecut linia de sosire. Juniorul I Florin Mădălin Ioan a obținut cel de-al patrulea timp la proba de 800 de metri la categoria sa. La proba de 1500 a obținut al cincilea timp la juniori I. Juniorul II George Valentin Râpanu a obținut locul nouă la categoria sa la proba de 800 metri. A terminat pe 11 proba de 1.500. Cosmin Pană a fost al zecelea junior I care a terminat proba de 1.500 de metri. La 3.000 a fost al nouălea care a terminat proba la categoria sa de vârstă.

“Rezultatele au fost acceptabile, dar se putea mai bine. Când intri în sală obișnuit cu temperaturi negative însă nu reușești așa ușor să te adaptezi. Aura și-a făcut personal best la 1.500 dar din păcate nu a terminat proba de 3.000. A luat startul dar a avut o contracție, i s-a blocat spatele și am oprit-o. În sală turnantele sunt mici și e presiune pe glezne, genunchi și spate. A alergat încordată la 1.500 și nu și-a revenit pentru a doua zi. După 2.000 de metri se ținea de spate și am oprit-o, nu avea rost să continue, în astfel de condiții ți se și taie respirația. Mai e timp suficient, își pot crește performanțele. Dar concurența este mare și trebuie să fie în cea mai bună formă ”, a declarat pentru Est News Lucian Bolgar, antrenor la CSS Bârlad. (George PROCA)

