Vasluienii își pot lua pașaportul de două ori mai ieftin

Costul pașapoartelor se modifică de mâine, când vor fi eliminate taxa pentru serviciul public prestat (22 lei) și tariful suplimentar pentru eliberarea pașaportului simplu temporar (100 lei), în conformitate cu o nouă lege.

“Pentru pașaportul temporar, cu valabilitate 1 an, s-a stabilit suma de 96 de lei, comparativ cu 218 lei în prezent. Pentru pașaportul simplu electronic eliberat persoanelor peste 12 ani și care are valabilitate de 5 ani prețul va fi de 258, față de 280 de lei. Pentru cel eliberat persoanelor sub 12 ani și care are valabilitate 3 ani, vasluienii trebuie să plătească 234 de lei, față de 256 lei în prezent. Prețurile sunt valabile în cazul cererilor depuse în țară”, ne-a declarat Dan-Constantin Ștefănache, comisar șef al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenta Pașapoartelor Simple Vaslui. (G.P)

