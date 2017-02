12 hectare de teren vor fi vândute de către municipalitate bârlădenilor care vor să-și ridice o casă

de Simona MIHĂILĂ

Proiect ambițios al conducerii municipiului Bârlad: în următoarea perioadă, circa 270 de loturi de teren vor fi date spre vânzare bârlădenilor care vor să-și construiască o casă. Consiliul Local Bârlad a aprobat, în ședința de alaltăieri, constituirea unei rezerve de teren din domeniul privat al orașului, în suprafață totală de 12 hectare.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul Dumitru Boroș, ca urmare a sutelor de cereri depuse la Primăria Bârlad de către bârlădenii care nu au un acoperiș deasupra capului. De altfel, una dintre primele acțiuni ale lui Boroș imediat după ce s-a instalat în funcție a fost de a lua Bârladul la pas pentru identificarea terenurilor ce pot fi lotizate și vândute celor care așteaptă de ani de zile o locuință și care nu au posibilitatea materială de a-și achiziționa un apartament sau un teren de pe piața liberă.

”Este un proiect de hotărâre la care eu țin foarte mult și pe care vă rog să îl aprobați. Problema locuințelor în orașul nostru este extrem de serioasă. Avem înregistrate circa 2.000 de cereri pentru terenuri. Numai de la începutul acestui an, adică într-o singură lună, la registratură au fost înregistrate 90 de cereri. Am întors problema pe toate fețele, pentru că, din păcate, în Bârlad mai există extrem de puțin teren. Am găsit o soluție pentru constituirea acestei rezerve de 12 hectare. Nu va onora decât o mică parte dintre cereri, dar e un pas înainte”, s-a adresat primarul Boroș, consilierilor locali.

”Terenurile nu sunt pentru șmecherii cu bani, care visează să pună mâna pe ele și să le vândă la suprapreț!”

Soluția la care se referă edilul-șef al urbei este aceea de micșora suprafața alocată extinderii Cimitirului ”Eternitatea”. Concret, din cele 15 hectare ale cimitirului, 6 vor fi retrase și împreună cu alte 6 hectare existente în domeniul privat al orașului, dar care nu aveau o destinație anume, vor constitui rezerva pentru construcția de locuințe.

Vor fi circa 270 de loturi a câte 300 de metri pătrați. Numărul loturilor și suprafața acestora nu este bătută în cuie. Pentru a onora cât mai multe cereri, este posibil ca loturile să fie de 250 de metri pătrați. Aceste detalii urmează a fi puse la punct în săptămânile care urmează.

O parte din loturi vor fi atribuite tinerilor căsătoriți, în condițiile legii, iar cealaltă parte vor fi scoase la licitație. Nu oricine se poate înscrie la o asemenea licitație, criteriile fiind foarte severe, după cum anunță edilul-șef. Adică, în niciun caz nu trebuie să-și facă speranțe cei care au deja proprietăți (în oraș sau în altă parte).

”Sunt destule persoane cu bani care visează să cumpere unul și chiar două loturi, pe care apoi să le vândă. Am primit semnale în acest sens. Să-și ia gândul! Terenurile nu sunt pentru șmecheri. Nu vrem ca strădaniile noastre să servească speculei imobiliare și tocmai de aceea vom căuta să avem grijă cui vom vinde aceste terenuri. Ne gândim la un set de criterii aspre. Nu vrem să se mai întâmple ce s-a întâmplat în anii trecuți când tot felul de șmecheri cu bani au pus mâna pe terenurile municipalității. Această practică se va încheia”, a subliniat primarul bârlădean.

