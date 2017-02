Incredibilele pățanii ale unui proprietar de pădure: jefuit de hoții de lemne și amendat de polițiști zeloși!

de Răzvan CĂLIN

Cazul pe care îl supunem atenției cititorilor noștri este cât se poate de elocvent atunci când vorbim despre indolența funcționarului public român, lipsa de reacție a instituțiilor statului și bătaia de joc la adresa cetățeanului. Costel Maricel Popa (46 de ani) este un bârlădean care de câțiva ani ani buni a fost nevoit să se stabilească în satul Crăsnășeni, din comuna Tătărani. Este un cătun situat în apropiere de Huși, unde s-a mutat pentru a avea grijă de mama sa și un unchi, amândoi oameni bătrâni și suferinzi. La rândul său, Costel Popa, a fost lovit de soartă și a fost diagnosticat cu epilepsie și diabet zaharat, fiind încadrat ca persoană cu handicap de grad mediu. Însă, întâmplările prin care a trecut în ultimul timp l-au dat peste cap, ba chiar l-au scârbit atât de tare încât a ajuns la concluzia că statul, îl loc să-și protejeze cetățenii pașnici și corecți, mai degrabă îi exploatează, bai își mai și bate joc de ei.

Totul a pornit de la un pâlc de pădure în suprafață de un hectar, rămas moștenire de la tatăl său. Pădurea aparține acum mamei sale, dar cum femeia este bătrână și bolnavă, cel care se ocupă de întreaga gospodărie a familie este Costel Popa.

”Tata a murit în urmă cu câțiva ani și a rămas moștenire mamei, însă ea cum este bolnavă de Parkinson, cu handicap de gradul II permanent, totul e în grija mea, de la terenul arabil, până la pădurea noastră. Eu mă îngrijesc și de mama, dar și de un frate de al ei, un unchi în vârstă de 65 de ani, grav bolnav și el”, și-a început povestea Costel Popa.

Pădurea cu pricina este situată în apropiere de Crăsnășeni, în punctul numit Berbeceni și se întinde pe o suprafață de peste 100 de hectare. Acolo e și lotul de un hectar al lui Costel Popa.

În primăvara anului trecut, omul a trecut prin niște momente care l-au uluit și scârbit, deopotrivă: ”Pe 3 martie 2016, am luat căruța, o drujbă și împreună cu un unchi de la meu am vrut să merg la o pășune pe care o dețin. Trebuie să o curăț de schini și toate bălăriile pentru că așa ne impun cei de la APIA. În drum, am zis să trecem și prin pădure pentru a vedea care mai e situația. Când am ajuns în pădure, am constatat că atât de pe parcela mea, cât și de la alți doi vecini, s-au tăiat și furat copaci. În total, au fost tăiați în mod ilegal peste 90 de copaci, de pe parcela mea și alte două ale unor vecini. Indivizi care au făcut asta au luat numai prima piesă de la fiecare copac tăiat, adică partea de trunchi mai groasă, în lungime de circa trei – patru metri. Iar coroanele, crengile, le-au lăsat acolo. Când am văzut așa, am renunțat să mai merg la pășune și am zis că să iau măcar creanga, să o pun în căruță și să o duc acasă pentru a face foc în sobe. Măcar cu atât să mă aleg!”.

Amendat cu 4.000 de lei că a luat crengile copacilor tăiați de hoți!

Ce a urmat, însă, pare desprins dintr-un film de comedie, dar unul cu un umor mai negru. Nici bine nu a apucat să iasă din pădure, că în zonă și-au făcut brusc apariția două echipaje auto de la posturile de poliție din comunele Tătărani și Crețești.

”Mă cunosc bine cu domnii polițiști, ei mă știu la rândul lor că sunt om liniștit, care nu am ridicat probleme de nici un fel. Dar, când m-au văzut, m-au abordat imediat și m-au acuzat că am furat lemne din pădure, că am tăiat ilegal, fără autorizație. Am încercat să le explic că tocmai am descoperit că cineva a furat din parcela mea și a vecinilor și că nu făceam decât să duc o parte din crengi acasă. Că doar e pădurea mea, rămasă de la tatăl meu. Nu au vrut să mă asculte sub nici o formă”, ne-a mai spus Popa.

Fără să stea prea mult pe gânduri, polițiștii i-au confiscat atât drujba, cât și materialul lemnos pe care îl avea în căruță. Mai mult, i-au trântit și o amendă în valoare de 4.000 de lei, așa ca să se învețe minte de altădată să nu mai facă curat după hoți! Polițiștii au mai chemat și un specialist de la Ocolul Silvic din apropiere pentru a evalua lemnul pe care omul tocmai și-l furase singur: vreo 0,335 mc (nici jumătate de metru cub), prețuit la circa 68 de lei.

Judecătorii bârlădeni au anulat aberația polițiștilor!

Nu e greu de imaginat cam ce amalgam de sentimente a trăit bietul om când s-a trezit, grație vajnicilor polițiști, că din păgubit a fost metamorfozat în ditamai infractorul. E un fel de noaptea minții, căci parcă ți-e greu, totuși, să crezi că în ziua de astăzi un om al legii poate o poate comite într-un asemenea hal.

Furios și dezgustat de cele întâmplate, omul a apelat la instanță și a atacat la Judecătoria Bârlad procesul verbal întocmit de polițiști. Din fericire, magistrații bârlădeni au analizat și cântărit cu obiectivitate dovezile aduse de cele două părți și, în cele din urmă, a luat o decizie justă, anulând procesul – verbal întocmit de polițiști și exonerându-l de orice vină pe Popa.

Judecătorii bârlădeni și-au argumentat temeinic decizia luată, așa cum, de altfel, ar fi trebuit și polițiștii noștri să o facă atunci când au decis să-l sancționeze atât de drastic pe bietul om: ”Petentul nu a fost depistat tăind arbori din pădurea proprietatea tatălui său. El a găsit deja copaci tăiați și a luat numai vârfurile găsite la fața locului. Fiind bunuri care fac parte din masa succesorală (ce-i drept, succesiune nedezbătută), acestuia nu i se poate reține însușirea fără drept a bunurilor găsite la fața locului. În concluzie, instanța reține că prezumția relativă de veridicitate de care beneficiază procesul – verbal de contravenție, în calitatea sa de act administrativ, a fost răsturnată în cauza de față. De menționat că bunul confiscat (drujba, n.r.) nu a fost folosit la comiterea sustragerii materialului lemnos, acesta fiind deja tăiat de persoane rămase neidentificate și cu atât mai mult nu trebuia confiscat. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: Admite plângerea contravențională formulată de petentul Popa Costel Maricel…Anulează procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria CCS nr. 0257003/03.03.2016, încheiat de lucrători din cadrul Poliției comunei Tătărani și Comuna Crețești”.

Culmea este că, susține Popa, polițiștii nu i-au returnat nici în momentul de față drujba. Cât despre cei care au tăiat ilegal copaci din pădurea sa, au rămas în continuare neidentificați. Ce-i drept, e mai ușor să sancționezi un nevinovat (completând procese-verbale ca pe niște integrame!), decât să-ți obosești materia cenușie în căutarea adevăraților infractori.

Hoți de lemne prinși în flagrant, numai că polițiștii erau liberi!

Dar pățaniile lui Costel Popa nu s-au oprit aici. Omul ne-a povestit că în primele zile din acest an a constatat că iarăși l-au călcat hoții de lemne, care i-au mai tăiat și furat alți zeci de copaci din pădure. Constatarea a făcut-o pe 2 ianuarie, când la fel, ca anul trecut, a mers în pădurea respectivă pentru o scurtă inspecție. Însă, de această dată, ca orice Stan Pățitul, și-a luat măsuri de precauție: ”De data asta, nu am mai luat căruța cu mine că am zis că dacă m-oi întâlni iar cu domnii polițiști, m-or acuza din nou că fur lemne. Așa că m-am suit pe bicicletă și am plecat la pădure. Când am intrat în pădure, am dat peste un om care tăia liniștit, cu drujba, copaci. Îi făcea frumos butuci și îi punea într-o mașină de culoare verde deschis, marca Opel, cu numere de înmatriculare de Germania. L-am luat la întrebări și mi-a spus: «Nu, domle, iau dar niște uscături!». L-am lăsat în pace și am mers să văd care e treaba pe parcela mea. Când am ajuns acolo, am văzut că tăiaseră iar copaci și de la mine și din parcelele vecinilor. L-am sunat imediat pe telefonul mobil pe șeful de post de la Tătărani și i-am zis totul meu. Mi-a răspuns că el nu este la serviciu pentru că e liber și că o să vină a doua zi. A venit abia pe 5 ianuarie. I-am arătat tot, ce și cum, dar a rămas totul așa. Cică încă se fac cercetări ca să prindă făptașii”.

O legislație silvică ambiguă ce lasă loc la interpretări de tot felul!

Dincolo de toate astea, cel mai mult îl deranjează pe Costel Popa faptul că de aproape opt ani nu poate beneficia de pădurea pe care a moștenit-o de la tatăl său. Legislația în vigoare obligă proprietarii cu suprafețe mici de păduri să aibă încheiat contract de pază și administrare cu ocoalele silvice arondate.

”În octombrie 2010 am primit înștiințare de la Ministerul Mediului că până pe 15 octombrie trebuia să mă prezint la Ocolul Silvic Huși pentru a încheia contractul de pază pentru pădure. Am fost acolo, am dus toate actele necesare și urma ca cei de la Ocolul Silvic să vină în teren să identifice lotul de pădure al fiecăruia. Dar, de atunci au trecut atâția ani și nu a mai venit nimeni. Problema este că din cauza asta, noi nu avem voie să facem nimic în pădure. Dacă nu ai contract cu Ocolul Silvic, nu ai voie să te atingi de-o creangă. M-am săturat să cumpăr lemne în fiecare iarnă!”, a mai spus, cu năduf, Popa.

Cei de la Ocolul Silvic s-au scuzat că nu pot lua în administrare doar câteva loturi de pădure, a câte un hectare fiecare, ci ar trebui ca toți proprietarii să se unească pentru ca suprafața totală să fie una mai mare.

”Mulți dintre proprietari au decedat, ori sunt foarte bătrâni, sau mulți nici nu știu ce să facă”, ne-a mai spus Popa.

Legislația silvică destul de neclară și încâlcită a dus la apariția unor astfel de situații anacronice. În luna august a anului trecut, printr-o rectificare bugetară, Guvernul României a emis o ordonanță prin care erau alocate fonduri pentru asigurarea pazei și a lucrărilor silvice din pădurile private mai mici sau egale cu 30 de hectare. Deși legea stipulează așa ceva încă de prin 2010, până acum nu s-au alocat niciodată fonduri la acest capitol. Cum cei mai mulți dintre micii proprietari de păduri sunt oameni sărmani, puțini au fost cei care s-au îngrămădit să încheie contractele de rigoare. Ocoalele silvice, la rândul lor, nu s-au arătat prea interesate, atât timp cât costurile de întreținere și pază a pădurilor nu erau plătite nici de proprietari și nici suportate de la bugetul de stat. Problema este că odată cu schimbarea puterii în România, nu s-a mai făcut nimic pe această linie, toată lumea așteptând ce va decide actualul Guvern în această problemă.

”Nu mai știu ce să mai fac. Dacă vreau să mă duc în pădurea mea să tai o creangă să-mi încălzesc casa, îmi dă amendă că zice că nu am voie. Între timp, vin tot felul de hoți și ne fură din pădure, ne-o taie cu drujbele și topoarele, iar noi nu putem face nimic. Ar trebui să se implice toate autoritățile astea, să facă ceva odată pentru totdeauna”, a conchis, cu amar în suflet, Costel Popa.

