S-a cernut sita la Winter Cup

Partea a doua a turneului de fotbal de sală Winter Cup debutează astăzi, când au loc în Sala Sporturilor din Vaslui primele două meciuri din cadrul Turneului Open. De mâine intră în joc și cele opt echipe din afara județului.

Au câștigat biletele pentru această fază formațiile Spartanii, Alpiniștii, Red Star, Inter Traian, Victoria Morandi, Simba, Atletic Club Bârlad și AS Solidar, care s-au clasat pe primele două locuri în grupe. Mai participă Golden Boys (Bacău), Fenix Play (Piatra Neamț), Auto Driver Premier Soft (Iași), Kapri (Roman), Euro Impact (Roman), Colloseum 2005 (Iași), Unirea Ruginoasa (Iași) și UTI – Magic Sport (Iași).

Astăzi, de la ora 21:30 are loc partida Spartanii – Alpiniștii, din cadrul grupei finale A. În D se duelează de la 22:20 Red Star cu Inter Traian. Vineri au loc meciuri la fiecare 50 de minute, de la ora 16:30 până la 22:10, cu o pauză de la 19:00 la 20:30. În prima partidă se înfruntă Victoria Morandi și Unirea Ruginoasa, în cadrul grupei C. Urmează meciul dintre UTI Magic Sport Iași și A.S Solidar, al cărui rezultat contează în economia grupei D. Simba și Euro Impact Roman se înfruntă pentru a avansa din grupa B. La 20:30 va avea loc primul meci în care nu e implicată o echipă din județul nostru, când Kapri Roman înfruntă Auto Driver Premier Soft Iași în grupa B. Atletic Club Bârlad se duelează apoi cu Colloseum 2005 Iași în grupa C. În ultimul meci al zilei campioana de anul trecut Golden Boys Bacău joacă împotriva celor de la Fenix Play Piatra Neamț, în grupa A.

Primul meci de sâmbătă are loc în Sala de sport a liceului „Ion Mincu” Vaslui, de la ora 10:00, între Golden Boys Bacău și Alpiniștii. De la 10:50 se vor înfrunta în aceeași locație Fenix Play Piatra Neamț și Spartanii. Spectacolul se mută de la ora 11:00 la Sala Sporturilor din Vaslui, unde va avea loc disputa dintre Auto Driver Premier Soft Iași și Euro Impact Roman. De la 11:40 la Sala Liceului „Ion Mincu” se vor înfrunta Inter Traian și A.S Solidar. Zece minute mai târziu, la Sala Sporturilor are loc meciul dintre Kapri Roman și Simba. Red Star și UTI Magic Sport Iași se duelează la Sala Liceului „Ion Mincu”, de la ora 12:30. La distanță de zece minute va începe la Sala Sporturilor meciul dintre Victoria Morandi și Atletic Club Bârlad. De la 13:20 va avea loc la Sala Liceului „Ion Mincu” confruntarea dintre Euro Impact Roman și Kapri Roman. De la 13:30 Sala Sporturilor găzduiește meciul Colosseum 2005 Iași – Unirea Ruginoasa. Peste 40 de minute la Sala Liceului „Ion Mincu” se înfruntă Auto Driver Softis Premier Iași și Simba. De la 14:20 începe meciul Golden Boys Bacău – Spartanii, la Sala Sporturilor. De la ora 15:00 are loc partida Unirea Ruginoasa – Atletic Club Bârlad, la Sala Liceului „Ion Mincu”. Peste zece minute va începe la Sala Sporturilor meciul dintre Fenix Play Piatra Neamț și Alpiniștii. De la 15:50 Sala Liceului „Ion Mincu” găzduiește partida Colloseum 2005 Iași – Victoria Morandi. De la ora 16:00 au loc două meciuri succesiv la Sala Sporturilor: A.S Solidar – Red Star și UTI Magic Sport Iași – Inter Traian. În aceeași locație, de la ora 20:30 au loc cele patru sferturi, între ocupantele locurilor 1 și 2 din grupele Turneului Open Final.

La Under 19 Sports 4 Children a învins FC Stars cu 7 – 1, CF Cormoranii cu 2 – 1 și Sporting Juniorul 2002 cu 7 – 3. O.S LER a reușit tot trei victorii, scor 8 – 2 cu L.T Ion Mincu, 4 – 0 cu FC Magista și 2 – 1 cu Vaslui Juniors. FC Magista a învins L.T Ion Mincu cu 6 – 0 și Vaslui Juniors, cu 6 – 5. CF Cormoranii a câștigat cu 5 – 3 și FC Stars cu 6 – 1. Vaslui Juniors a învins L.T Ion Mincu, scor 6 – 2. Sporting Juniorul a învins FC Stars cu 9 – 1.

La Futsal Victoria Morandi a învins Internazionale Traian cu 5 – 2 și CS United Galați Under 19 cu 14 – 7. Internazionale Traian a învins și ea la scor echipa gălățeană, 16 – 3.

Spartanii și Victoria dispută duminică finala la turneul 39+ după ce au învins Old boys Stars. Victoria Morandi – Old Boys Stars s-a termiant 3 – 1. Spartanii a avut câștig de cauză cu 7 – 4. (George PROCA)

Comments

comments