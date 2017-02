O bârlădeancă la Eurovision

Emoții mari pentru Tania Cepoi! Pe 12 februarie, bârlădeanca, stabilită în urmă cu șase ani în Suedia, va afla dacă va fi selectată pentru finala Eurovision România. Tania a participat pe 27 ianuarie la preselecția pentru concursul Eurovision, cu speranța că va reprezenta cu succes România în această competiție.

„Am participat vinerea trecută la preselecțiile pentru Eurovision România, cu piesa «Hurricane», scrisă și compusă de Răzvan Ionescu, un alt bârlădean care face muzică în Norvegia. Am înregistrat piesa chiar în studioul său, «Midnight Records». Recunosc, am avut emoții mari la preselecție, mai ales că am ascultat câteva piese foarte bune ale unor concurenți. În ceea ce mă privește, eu cred că piesa mi se potrivește și e perfectă pentru acest concurs. Eu chiar cred în această piesă pop, care are un mesaj interesant, pe care-l va descoperi și publicul prin intermediul videoclipului finalizat acum două zile”, ne-a mărturisit Tania Cepoi.

Tania Cepoi a plecat în Suedia în 2010. Dacă în țară nu a încercat să se afirme pe plan muzical, odată ajunsă în Suedia s-a apucat serios de muzică. A înregistrat până acum, în studioul lui Răzvan Ionescu 12 piese care vor fi incluse în primul său album pe care-l va lansa curând.

„Fac naveta Suedia – Norvegia destul de des, dar eu cred că merită atunci când vrei să-ți împlinești un vis. Mă bucur că am un producător român cu care colaborez perfect. Am participat la preselecția pentru Eurovision România încurajată fiind și de Răzvan Ionescu. A fost un mod de testare a calităților mele vocal dar și a compoziției muzicale. Sper să fi convins juriul”, a mai spus pentru Est News Tania Cepoi. (Mihaela NICULESCU)

