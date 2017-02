Atletic Club Bârlad a fost foarte aproape de sferturi la Winter Cup

Atletic Club Bârlad a făcut spectacol la turneul de fotbal în sală Winter Cup Vaslui și a fost aproape să dispute sferturile. A fost eliminată din competiție după ce a reușit doar o victorie în grupele finale, în ciuda faptului că a arătat un nivel ridicat de joc.

Atletic Bârlad a învins cu 3 – 0 pe Unirea Ruginoasa, goluri marcate de Marian Rotaru, Vlad Mocanu și Ionuț Chiriac. Bârlădenii nu s-au predat însă și au fost o nucă tare și pentru ceilalți adversari întâlniți în această fază. În meciul disputat împotriva ieșenilor de la Colloseum 2005 erau condusă la pauză cu 1 – 0, după o primă repriză echilibrată. În partea secundă Marian Rotaru a egalat, iar Atletic Bârlad a dominat fără a reuși să marcheze însă și golul victoriei. Loteria penalty-urilor a făcut să fie învinsă cu 6 – 7. Și meciul cu Victoria Morandi a fost extrem de disputat, iar bârlădenii au pierdut partida după un gol primit cu doar câteva minute înainte de final. Atletic Bârlad a reușit să revină în două rânduri, după ce au fost conduși cu 1 – 0 și 2 – 1 și a mai avut ocazii de a intra la cârma partidei.

Atletic Bârlad a început turneul în grupa A de la turneul Open, în care au mai fost plasate Hercule, Sporting Bârlad și Inter Traian. Primul meci a fost câștigat de Atletic Bârlad cu 3 – 0, împotriva celor de la Hercule. După ce conduceau cu 1 – 0 la pauza, bârlădenii au arătat același joc de calitate și în partea secunda când au mai marcat de doua ori. Marcatori au fost Rareș Stan, Raul Antohi și Marian Dura. Atletic Club Bârlad a câștigat apoi și împotriva concitadinei Sporting Bârlad, scor 6 – 3. La capătul primei reprize Atletic conducea deja la scor de neprezentare, scor 3 – 0. Spre deliciul spectatorilor repriza secunda a fost mult mai disputata. A adus alte șase goluri, după ce ambele echipe au punctat de câte trei ori. Bârlădenii au fost nevoiți sa dispute un meci de baraj, după ce Inter Traian i-a învins cu 2 – 0 (1 – 0). Au mers mai departe în faza grupelor turneului final, după ce au învins FC Murgeni cu 1 – 0.

„Echipele au fost puternice, dar puteam merge mai departe cu ceva șansă. Am reușit să egalăm pe Colloseum la jumătatea reprizei secunde, dar din păcate în ciuda faptului că i-am dominat nu am reușit să câștigăm partida. A fost un turneu reușit, echipa s-a comportat bine și sunt mulțumit de băieți. Organizarea a fost foarte bună și arbitrajul exemplar, președintele AJF Bogdan Gheorghiță e de apreciat pentru ce face pentru județ. Competiția crește în valoare de la an la an, lucru care ne face cinste. Ne-am înscris și la turneul de la Bârlad care va avea loc săptămâna viitoare unde sperăm să facem o figură frumoasă”, a declarat pentru Est News Victor Cozma, președintele Atletic Bârlad. (George PROCA)

Comments

comments