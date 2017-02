Federația Română de Fotbal va construi un teren sintetic la Vaslui

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu a avut o întrevedere cu prefectul Isabel Bogdan, subprefectul Mircea Gologan și un reprezentant al Primăriei Vaslui, pentru a vizita două locații care sunt viabile pentru construirea unui teren sintetic, cu sprijinul FRF. Întâlnirea a fost prilejuită de prezența acestora duminică la turneul de fotbal “Winter Cup Vaslui”.

“Am vizitat împreună cu reprezentantul Primăriei Vaslui și președintele FRF, Răzvan Burleanu, două locații, unde forul fotbalistic, în parteneriat cu autoritățile locale, intenționează să investească într-un teren sintetic de dimensiuni normale. Ambele locații sunt conforme cu standardele cerute de proiect, urmând ca Primăria să se decidă unde este mai bine să fie construit terenul. E o investiție necesară, mai ales că în oraș sunt destul de multe cluburi de copii și juniori, care au nevoie de asemenea terenuri”, a declarat prefectul Isabel Bogdan.

Răzvan Burleanu a anunțat că FRF are deja la dispoziție 2-3 milioane de euro, pe care vrea să îi investească în terenuri sintetice de dimensiuni mari în următorii doi ani: “Ne dorim ca aceste fonduri să se poată multiplica. De aceea am gândit aceste parteneriate, astfel încât autoritățile locale să asigure zona de infrastructură și vestiare. La Vaslui am văzut deja două locații, iar mingea este la Primărie, pentru a decide unde se poate realiza investiția. Avem deja fondurile alocate, așa că ne vom mișca repede. Rămâne ca autoritățile să ne dea un semn când trecem la treabă”, a spus Răzvan Burleanu. (G.P)

