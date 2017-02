People put chains on the tires of their cars in order to prevent accidents due to snow at Bhamdoun town in Beirut, Lebanon on January 2, 2016. Photo by Ratib Al Safadi/AA/ABACAPRESS.COM January , 2016

Ninsorile abundente au creat probleme la intrarea în Huși, pe E 581. Șoferii de TIR, obligați să-și monteze lanțuri pe roți Ninsorile abundente din cursul zilei de ieri au creat probleme participanților la trafic la intrarea în municipiului Huși, pe drumul european E 581, din cauza pantei abrupte din zona Dobrina. Autoritățile au constituit filtre de poliție care obligă șoferii de TIR să-și monteze lanțuri pe roți. Traficul rutier pe drumul european E 581 se desfășura cu dificultate la intrarea în municipiul Huși, miercuri seara, din cauza ninsorilor abundente de pe parcursul zilei. În aceste condiții, autoritățile au constituit filtre la cele două intrări din oraș, impunând șoferilor de TIR montarea obligatorie de lanțuri pe roți pentru a putea urca rampa din zona Dobrina. ”Au mai existat mici blocaje în zonă, însă pentru perioade scurte de timp. În consecință, s-a decis suplimentarea numărului de utilaje de deszăpezire în zona municipiului Huși tocmai pentru ca situația să poată fi ținută sub control”, ne-a declarat prefectul județului, Isabel Bogdan. Echipajele de poliție au restricționat circulația autotrenurilor în zona Huși, permițând accesul acestora doar câte unul pe sensul de urcare. (Ionuț PREDA) Share: Facebook

