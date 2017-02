Opt rugbyști bârlădeni se pregătesc pentru Campionatul European U18

Opt rugbyști de la Clubul Sportiv Școlar Bârlad participă la cel de-al treilea stagiu de pregătire al naționalei U18. Este vorba despre Radu Anton, Iustinian Gabriel Panaite (linia a II-a), Răzvan Gabriel Belehuz (linia a III-a), Marius Costea (mijlocaș la deschidere), Sebastian Munteanu (centru), Giani Tănase (aripă), Cosmin Dănuț Botezatu, Vlad Leica (fundași). Reunirea lotului este programată luni, la ora 10:00, la sediul Federației Romane de Rugby. Apoi toată delegația va pleca spre Cheile Grădiștei, unde va rămâne până pe 27 februarie.

„Stagiul montan de pregătire ne va ajuta mult pentru că accentul va fi pus pe partea de pregătire fizică și pe mărirea capacității de efort. Vom avea antrenamente zilnice cu balonul în care pregătirea fizică va fi parte integrantă, respectăm un program pe care l-au pregătit cei doi preparatori fizici, Ștefan Rusu și Gurdeep Singh. În antrenamente vom pune accent mai ales pe jocul la sol și margini. Grupul a început sa dobândească omogenitate, în ultimul stagiu de la Snagov în care am făcut și vizita medicală, am lucrat pe pozițiile în grămezi și margini. A fost important că doua zile ne-am pregătit pe terenul sintetic de la Izvorani, unde am beneficiat de condiții excelente de pregătire”, a declarat Horea Himpea, director tehnic al echipei.

Lotul celor 32 de sportivi selecționați:

Stâlp: Alin Manda Voicu (CNAV), Mugurel Gabriel Costea (CS Dinamo), Eduard Manole (CNAV), Florian Ciocoiu (ACS Tomitanii)

Taloneri: Darius Plăcintar (CSS Viitorul Cluj), George Cristian Mocanu (ACS Tomitanii), Flavian Cuprian (ACS Tomitanii),

Linia a II-a: Radu Anton (CSS Bârlad), Iustinian Gabriel Panaite (CSS Bârlad), Constantin Ivanciuc (CT Dinicu Golescu),

Linia a III-a: Peter Chiriac (CS Politehnica Iasi), Marius Ferariu (CSS Gura Humorului), Dragoș Ser (CSM Olimpia), Ionuț Tudor (CSO Pantelimon), Răzvan Gabriel Belehuz (CSS Bârlad), Alin Toma (CSS 2 CNE Baia Mare), George Adrian Pavel (CNE Cornu)

Mijlocaș la grămadă: Vlăduț Georgian Bocăneț (CSS 2 CNE Baia Mare), Grigore Emanuel (CT Dinicu Golescu), Cătălin Tudorache (CS Metrorex)

Mijlocaș la deschidere: Luca Nichitean (CSS 2 CNE Baia Mare), Marius Costea (CSS Bârlad), Bogdan Nae (CSM Olimpia)

Centru: Daniel Marin (CSM Olimpia), George Mitroi (CS Dinamo), Sergiu Lucaciu (CSM Baia Mare), Sebastian Munteanu (CSS Bârlad),

Aripa: Giani Tănase (CSS Bârlad), Andrei Micu (CSS Unirea Iași), Petrică Andrei Mihalache (CNE CSS 2 Baia Mare)

Fundas: Vlad Leica (CSS Bârlad), Cosmin Dănuț Botezatu (CSS Bârlad)

Staff: Antrenor: Cosmin Cioriciu și Dănuț Dumbravă; Doctor: Cristian Staicu; Preparatori fizici: Ștefan Rusu; Kinetoterapeut: Adrian Purdila; Director tehnic: Horea Himpea; Specialist regulament: Ionuț Bodea. (G.P)

