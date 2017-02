Patinoarul din Bârlad va fi mutat

de Simona MIHĂILĂ

Autoritatile locale bârlădene au luat decizia să găsească un nou amplasament pentru patinoar. Amenajat, la începutul acestei ierni, lângă Stadionul FEPA, patinoarul a devenit imediat principala atracție a localnicilor, indiferent de vârstă. Zilnic, sute de copii și adulți, veniți din toate colțurile orașului, cu patine închiriate sau aduse de acasa, petrec ore întregi aici.

Din acest motiv, aleile aferente blocurilor din vecinătatea Școlii nr. 9 sunt permanent înțesate de autoturisme. În lipsa unei parcări în zonă, vizitatorii patinoarului își lasă masinile acolo unde le vine bine, accesul riveranilor pe alei fiind deseori blocat, prilej de de nemultumiri și conflicte.

“Am cerut celor din serviciile de specialitate din primărie identificarea unui teren intr-o altă zonă din oraș, întrucât condițiile actuale sunt improprii. Este nevoie de o zonă unde să existe posibilitatea amenajării unei parcări”, a declarat primarul Dumitru Boroș, ieri, in cadrul unei conferințe de presă.

Edilul-șef a subliniat că, dincolo de succesul pe care patinoarul l-a avut la public, acesta s-a dovedit a fi și rentabil.

“Investiția inițială a fost de 131.000 de lei, iar pana in aceasta saptamana incasarile au fost de 115.000 de lei. Avand in vedere ca sezonul nu s-a incheiat, putem sa spunem ca investitia a fost amortizata inca din primul an de functionare”, a mai spus Boros.

