Legăturile secrete dintre primarul Dumitru Boroș și PSD. Liberalii bârlădeni, în alertă!

de Simona MIHĂILĂ

Un scenariu incredibil prinde contur de la o zi la alta pe scena politică bârlădeană, unde anumite voci din PNL afirmă, iar altele din PSD confirmă, că primarul Dumitru Boroș face ultimile pregătiri pentru a se muta cu arme și bagaje la PSD. Fără ca asta să se concretizeze neapărat într-o adeziune scrisă negru pe alb, înfrățirea primarului liberal cu PSD le-a a devenit limpede tuturor după teatrul magistral jucat în cazul excluderii din PNL a lui Cezar Toporaș, singurul consilier liberal care și-a dat votul ca funcția de viceprimar să-i revină PSD.

Dar asta nu e totul! Liberalii au aflat că primarul Boroș (care ocupă și funcția de președinte al PNL Bârlad și de vicepreședinte la județ) bate cărările la București, braț la braț cu Nelu Tătaru, șeful organizației județene a PNL, pentru a-i convinge pe cei de la centru să dispună dizolvarea actualului Birou Politic Județean (BPJ), musai înainte de alegerile interne pe plan local și județean. Miza este formarea unei structuri pe care cei doi să o poată controla, așa încât ambii să-și păstreze funcțiile (momentan, ei asigură doar interimatul, în baza unor decizii venite de sus, nicidecum în urma unor alegeri democratice).

Liberalii spun că în condițiile actuale, nici Boroș și nici Tătaru nu au șanse de a fi aleși președinți. Niciunul nu se bucură de suficientă încredere și simpatie în rândul liberalilor. Tătaru are de partea lui doar 3 – 4 primari PNL din cei 20 existenți în județ, a fost tot timpul o prezență palidă in sanul partidului, iar de la alegerile parlamentare, după ce nu a mai ajuns senator, are reclamatii ca este complet absent in organizația județeană pe care o conduce doar cu numele. În privința lui Boroș, situația nu este mai roz, el fiind înconjurat doar de o mână de oameni.

Planul lui Boroș

Majoritatea liberalilor bârlădeni s-a supărat încă de anul trecut, după ce a aflat că Boroș este numit candidatul la primărie al partidului în ciuda faptului că profitase de ordonanța traseiștilor pentru a demisiona din PNL, lăsând partidul pentru prima dată după Revoluție, fără reprezentare în Consiliul Local. Succesul lui la primăria orașului este interpretat de toată lumea ca un indubitabil vot anti-PSD venit din rândul electoratului bârlădean, nu neapărat din rândul liberalilor. Or, acum, când Dumitru Boroș vrea să fie ales președinte al PNL Bârlad, are nevoie de voturile membrilor de partid.

Liberalii au avut grijă să-i transmită pe diverse căi că nu-l vor vota la alegerile interne, iar cei care îi sunt potrivnici numără o majoritate serioasă, formată atât din garda veche a PNL, cât și din fosta aripă PDL. Aceasta din urmă, se consideră lovită de două ori: o dată când Boroș a refuzat să-l pună viceprimar pe Corneliu Pleșu (conform înțelegerii din campanie), iar a doua oară, recent, când a înțeles că primarul s-a dat de partea PSD.

Așa stând lucrurile, Boroș a realizat că e greu să iasă președinte al PNL Bârlad dacă nu ia măsuri. El este suspectat că vrea să organizeze alegerile interne în mare taină, în așa fel încât liberalii care nu-l vor să nu aibă șansa de a se prezenta la urne.

Elena Monu însăși, una dintre cele mai puternice și credibile voci liberale din județul Vaslui, cea care a rămas alături de partid indiferent de vremuri, inclusiv atunci când șefia partidului i-a fost luată fără voia ei, confirmă abjecta manieră prin care Dumitru Boroș ar vrea să pună mâna pe putere: ”Pentru mine e greu și dureros să descriu ce se întâmplă acum cu PNL Bârlad. Dacă e să ne referim fie și numai la alegerile interne, organizarea ar trebui să fie în toi, să participăm cu toții, pentru că lucrurile acestea nu se fac bătând din palme. Sediul PNL Bârlad este mai mult închis, nu există un dialog coerent, nimeni nu spune nimic. Data alegerilor trebuie comunicată cel puțin cu o lună înainte, trebuie să ne asigurăm că toți membrii partidului au aflat, pentru ca cei care au rămas în urmă cu plata cotizațiilor să aibă timp să le achite, altfel nu au drept de vot. Ne vom trezi în situația în care liberalii nu vor putea vota din cauză că nu sunt cu plata la zi a cotizațiilor. Asta se vrea?”.

”Eliminarea noastră, succesul lui Boroș”

Fixarea datei alegerilor nu se poate face oricum, fără o decizie a Biroului Politic Local (BPL) Bârlad, din care fac parte circa 30 de membri de partid, printre care și cei 10 consilieri municipali PNL.

Consilierul Adrian Todireasa, unul dintre cei care au pus umărul serios pentru ca Boroș să ajungă primar, are o explicație pentru secretomania care plutește asupra alegerilor ce vor veni: ”În ultima vreme primim semnale și amenințări voalate că se va schimba BPJ, apoi BPL, structuri formate în acest moment din oameni pe care domnii Tătaru și Boroș nu îi pot manevra, și mă refer la majoritate, nu la toți. Din câte am aflat, au listele pregătite cu noua componență. Numai că cei de la centru nu sunt de acord, întrucât asemenea mișcări în forță ar destabiliza și mai mult partidul. Eliminarea noastră, a celor care ne opunem categoric dictaturii din sânul partidului, se dorește înainte de alegerile în cadrul organizațiilor. Dumnealor au nevoie de oameni pentru ca aceste alegeri să se facă în mod netransparent, pentru a ieși cine <trebuie>, adică ei doi”.

Principalii ”incomozi” din BPL Bârlad sunt Elena Monu, Corneliu Pleșu, Adrian Todireasa, George Vulpe, Ionuț Pasat și Mihai Ardeleanu. Dacă se confirmă că Boroș intenționează să-i elimine din BPL, își asumă automat pierderea sprijinului majorității consilierilor liberali din CL.

Ce primar, oare, ar renunța senin la susținerea propriului partid dacă nu unul care mizează pe susținerea altui partid? În cazul Bârladului, celălalt partid fiind PSD!

Se traduce deci, că primarul Boroș este cât se poate de disponibil să încheie socotelile cu PNL în favoarea colaborării cu PSD.

Primarul Boroș refuză să-l excludă din partid pe trădătorul Toporaș

De aici și clemența suspectă față de trădarea lui Cezar Toporaș, trădare recunoscută public chiar de acesta. Acum, că lucrurile devin din ce în ce mai limpezi, liberalii sunt siguri că Boroș a plănuit pas cu pas predarea postului de viceprimar către PSD, cu sprijinul nemijlocit al prietenului său de familie Cezar Toporaș, un apropiat al PSD.

Supărarea lui imediat după ce eternul ”cetățean turmentat” a trădat, ședința de la PNL din acea seară în care a votat pentru excluderea din partid a acestuia au fost doar o poză, de ochii lumii. Dovadă că, la doar câteva zile, dădea declarații că nu e cazul de excludere, că nu sunt dovezi etc.

”Consider că felul cum se procedează în cazul lui Toporaș este o treabă bine gândită, din timp. S-a luat o decizie clară în Biroul Permanent Local, de excludere a domnului Toporaș și nu este pusă în practică nici acum”, este de părere consilierul Todireasa.

”Această ezitare, tergiversarea excluderii din partid a lui Cezar Toporaș, este un mare semn de întrebare pentru mine. Există o decizie a BPL, domnul primar Boroș a votat, ca noi toți excluderea lui Toporaș și totuși Toporaș este, în continuare consilier local PNL, deși a trădat partidul. Mi se pare inadmisibilă această relaxare din partea domnului Boroș și, mărturisesc, nu pot să nu îmi pun întrebări”, a mai spus consilierul Elena Monu.

