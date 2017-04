Clasamentul rămâne neschimbat la minifotbal, după ce primele trei clasate au obținut victorii clare

Singura diferență dintre primele trei clasate în campionatul județean de minifotbal rămâne golaverajul, după acestea au reușit să obțină sâmbătă toate punctele puse în joc.

Victoria Morandi continuă să fie liderul campionatului de minifotbal, datorită victoriei cu 3 – 0 în fața celor de la Redcon1. Meciul dintre Inter Traian și Smaratex Boys a fost cel mai spectaculos, cu nu mai puțin de zece goluri marcate. Ocupanta locului doi a învins cu 7 – 3 și o surclasează pe FC Zimbru datorită atacului mai bun. Ambele au primit câte 18 goluri, dar Inter Traian a marcat 41 de goluri, iar ocupanta locului trei doar 33. FC Zimbru s-a distrat și ea, cu Emma, scor 5 – 0. Duelul locurilor patru și cinci a fost adjudecată de Simba, care a învins cu 2 – 1. S-a distanțat astfel la cinci puncte de urmăritoarea sa.

Primele trei clasate, Victoria Morani, Inter Traian și FC Zimbru au câte 27 de puncte. Pe patru se află Simba, care are 23 de puncte dar și un meci în plus disputat. Spartanii ocupă locul cinci, cu 18 puncte. Urmează Red Star, cu 17 puncte și Redcon 1 cu 13 puncte și cu un meci în plus. Emma are 7 puncte, iar lanterna roșie Smaratex Boys are 0 puncte.

FC Zimbru are misiunea cea mai ușoară etapa următoare, pe 22 aprilie, când întâlnește lanterna roșie Smaratex Boys, care a fost învinsă în toate partidele disputate până acum. Liderul Victoria Morandi va da piept cu Simba, ocupanta locului patru, iar Inter Traian va înfrunta formația Spartanii, care e pe cinci. Red Star caută a șasea victorie din acest sezon cu Emma și speră la un rezultat negativ al Spartanilor, pentru a-i depăși în clasament. (G.P)

Comments

comments