Minorii care au jefuit Primăria Fălciu sunt de negăsit!

de Răzvan CĂLIN

Cei doi tineri care au jefuit recent Primăria comunei Fălciu nu au fost prinși nici în momentul de față. După ce în noaptea de joi/vineri (6/7 aprilie) au intrat ilegal în primărie și au furat laptopul de la Serviciul de Contabilitate, cei doi suspecți au venit la Bârlad, cu un microbuz care efectuează curse regulate între Fălciu și Bârlad. Din acel moment, tinerii au dispărut de pe ”radar”, polițiștii nereușind să-i depisteze nici în momentul de față.

”Se fac în continuare cercetări pentru depistarea acestor indivizi”, ne-a declarat agentul principal Alina Tonică, de la Biroul de Presă al IPJ Vaslui.

Cei doi suspecți – în vârstă de 17 ani și, respectiv, 18 ani ani – sunt instituționalizați în Centrul de Reabilitare și Recuperare din Fălciu. Vorbim, culmea, despre o unitate unde sunt instituționalizați minorii delicvenți și se presupune că aici ar trebui să fie ”prelucrați” și reabilitați, astfel încât să renunțe la năravurile lor și să devină cetățeni responsabili. După cum se vede, programul lor de reabilitare (dacă o fi existând așa ceva!) nu prea și-a făcut efectul în cazul lor, căci în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 4.36, au intrat în sediul Primăriei Fălciu, folosindu-se de niște chei potrivite cu care au forțat încuietoarea ușii de la intrare.

”S-a văzut clar pe camere cum au intrat, în juru orei 4.36, în primărie și au umblat prin diferite încăperi după lucruri de valoare sau bani. De casierie nu s-au apropiat că știau că are instalație de alarmare. Dar au luat de la Contabilitate acest laptop, evaluat în jur la vreo 3.000 de lei. Au intrat în primărie cu niște chei potrivite. Au un mănunchi de chei cu care au tot încercat până ce au reușit să descuie ușa de la intrare. Apoi, au plecat din primărie și au plecat spre Bârlad cu rata de 5.30. Probabil că vor vinde laptopul și cu banii rezultați se vor distra, că așa au mai făcut și altădată. Au spart casa unui om, după care cât timp au avut bani, vreo două săptămâni, nu i-a mai văzut nimeni la față. Nimeni n-a știut de ei până ce au terminat banii și s-au întors singuri la centru ”, ne-a declarat Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu.

Potrivit spuselor lui Moraru, cei doi tineri au avut o noapte extrem de ”agitată”, căci înainte de a acționa la primărie, au spart un magazin din sat de unde au sustras peste 200 de lei. Tot în aceeași noapte, au încercat să fure și din casa unei bătrâne din sat, dar au eșuat pentru că femeia i-a simțit și a început să țipe, alertându-și vecinii și punându-i pe fugă pe cei doi hoți.

Cei doi minori au un palmares infracțional de zile mari: 16 furturi în jumătate de an!

Primarul Moraru s-a plâns jurnaliștilor de la Est News că cei doi indivizi au devenit un fel de spaimă a satului. Și asta pentru că în ultimele șase luni au comis nu mai puțin de 16 furturi.

”E jale cu ăștia doi la câte probleme ne-au făcut aici în comună. Personal am cerut o situație șefului postului de poliție pentru a vedea exact care e situația. Și pot să vă spun că sunt suspecți în vreo 16 dosare de furt. De la o familie de aici au furat odată patru laptopuri, unei alte femei i-au furat din casă vreo 1.000 de lei acum vreo săptămână. Sunt niște derbedei. Sunt instituționalizați în centrul ăsta de aici, dar nu sunt supravegheați deloc. Deși centrul are paznic, are supraveghetori, nu-i păzește nimeni cum trebuie. Le-am prezentat situația și domnului Armeanu (Ionel Ștefănică Armeanu, directorul execuitv al DGASPC Vaslui, n.r.) și domnului Dumitru Buzatu (președintele Consiliului Județean Vaslui, n.r.) și le-am spus că ar fi mai bine să fie duși într-un centru unde să existe o pază și o supraveghere mai strânsă. Că la centrul de aici nu există așa ceva. Umblă slobozi mai tot timpul, inclusiv noaptea. Păi vă dați seama cam ce supraveghere au ei la centru, dacă cei doi au ieșit din centru pe la 22.30, fără ca nimeni să aibă habar de ei și abia a doua zi dimineață, la 7.30, au aflat și ei că nu sunt în unitate”, a mai spus primarul de Fălciu.

”Ce-ai, fă? Ești ne…tă?!” – aceasta este o mostră din comportamentul grobian de care primarul de Fălciu îi acuză pe minorii delicvenți de la Centrul de Reabilitare din comună!

De altfel, Moraru susține că toți cei 12 minori delicvenți instituționalizați în centrul de la Fălciu ridică serioase probleme în comunitate, prin comportamentul agresiv pe care îl au față de localnicii și nu numai. Moraru a declarat jurnaliștilor de la Est News că inclusiv la orele de curs aceștia provoacă scandaluri de proporție.

”Toți sunt înscriși la Liceul Tehnologic «Dimitrie Cantemir» din localitate, în diferiți ani de studiu. Dar au un comportament care lasă mult de dorit. Practic, au ajuns să terorizeze întreaga școală, atât pe profesori, cât și pe ceilalți colegi. Și am să vă dau și exemple. Unul dintre ei i-a replicat unei doamne profesoare, care îi atrăsese atenția să fie cuminte și să nu mai deranjeze ora: «Ce-ai, fă? Ești ne…tă»? Pe altul l-a întrebat de ce nu scrie la oră, iar el i-a răspuns: «Am făcut la..ă aseară și mă doare mâna!». Toate astea se întâmplă de față cu ceilalți copii, în timpul orelor de curs. Vă dați seama ce situație jenantă pentru profesori? Ce fel de exemplu sunt pentru ceilalți copii?”, ne-a mai spus edilul – șef al comunei Fălciu.

La rândul lor, cei de la DGASPC Vaslui, prin vocea asistentului social Ionuț Dănile, au avut următorul punct de vedere față de acest caz: ”Există niște suspiciuni din partea comunității locale în privința celor doi, dar nu avem nici o sesizare oficială din partea șefului de post. Avem doi copii, doi tineri, care au părăsit centrul de la Fălciu fără să aibă aprobare. Au fost căutați în comunitate, dar nu au fost găsiți încă. Sunt copii buni, elevi la Liceul «Dimitrie Cantemir». Dar acum îi căutăm, să vedem unde s-au dus. Conform procedurilor, s-au luat măsuri pentru sesizarea organelor de poliție în legătură cu dispariția lor. Trebuie să-i găsim mai întâi și apoi să lămurim situația”.

