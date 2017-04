Picture taken 12 December 2006 shows a general view of the Romanian custom point with Moldova, Albita (360km east from Bucharest). 01 January 2007, Romania will become the east border of EU as it will join the EU with its neighbour Bulgaria. AFP PHOTO/DANIEL MIHAILESCU

Autoturism radiat din circulație din Belgia, depistat de polițiștii de frontieră Polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări cu privire la un bărbat care conducea un autoturism radiat din circulație de autoritățile belgiene. Ion S., cu cetățenie română și moldovenească, a încercat să iasă din țară vineri, la volanul unui autoturism marca Volvo. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul în cauză, lucrătorii vamali au procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora au constatat că autoturismul marca Volvo a fost radiat din circulație de autoritățile din Belgia. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autovehiculul din Belgia cu două zile în urmă și că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul nu mai avea drept de circulație. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. (G.P) Share: Facebook

