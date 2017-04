Copil de doi ani, lovit de tren

de Daniel MICU

Intamplare socanta, aseara, in localitatea halta Dodesti. Un copil in varsta de 2 ani a supravietuit miraculos, dupa ce a fost la un pas sa fie strivit de tren. Baiatul se juca langa linia ferata cu un caine, iar in momentul in care s-a apropiat trenul, suflul puternic l-a aruncat la cativa metri distanta.

Alarmat de tipetele copilului, tatal a sunat la 112 si a anuntat ca fiul sau a suferit o rana serioasa la cap. Locuinta acestei familii este la cativa pasi de sine, asa ca , de regula, micutul a fost in situatii periculoase si in alte dati. A avut noroc, dar politistii au inceput o ancheta in acest caz.

Un apel disperat la 112,a venit , aseara, din halta Dodesti, de la un barbat foarte speriat, care anunta ca fiul sau in varsta de 2 ani a fost lovit de rani si sangereaza puternic. Un echipaj de la stalia de Ambulanta Barlad a gonit catre locul solicitarii.

“SAJ Vaslui a fost solicitat sa intervina in localitatea Halta Dodesti pentru un copil de 2 ani, victima unui accident feroviar. La fata locului, au fost trimise o ambulanta tip C2 din Barlad si o ambulanta de consultatie, aflata in apropiere. Copilul a fost gasit constient, dar cu un traumatism cranio cerebral forte, cu o plaga scalpata pe jumatate de craniu. A fost stabilizat si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, pentru investigatii suplimentare si tratament adecvat. Din declaratiile parintilor, se pare ca acest copil a iesit din curte, casa lor fiind in apropierea sinelor. In acel moment, a trecut trenul si a ucis cainele, dar copilul a scapat cu zile. Daca mai facea doi pasi, probabil nu mai avea scapare. A avut un noroc incredibil. Este stabil si are sanse de recuperare”, a declarat purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui.

La spital a ajuns si tatal micutului, care a povestit ca nu e prima data cand fiul sau se joaca in acea zona: ”A iesit din curte cu un catel, la joaca. A venit trenul si, intr-o fractiune de secunda am auzit tipete. Am sarit imediat, casa fiind la zece metri de calea ferata. L-a smuls suflul facut de tren. Putea fi mort acum, dar multumesc lui Dumnezeu ca e in viata! Ce pot sa fac?! E copil. Nu pot pune parapet. Imi pare foarte rau si nu se va mai intampla”, a dat asigurari tatal.

Politia si Protectia Copilului au deschis o ancheta in acest caz.

