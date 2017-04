Rugbyștii bârlădeni joacă astăzi împotriva rușilor, în semifinalele Rugby Europe U18 Trophy

Cinci rugbyști de la Clubul Sportiv Școlar Bârlad dau piept cu rușii pentru a câștiga biletele pentru finala competiției Rugby Europe U18 Trophy. S-au calificat în semifinale după ce România a învins Cehia cu 39 – 8, iar două din eseurile noastre le-au aparținut bârlădenilor Cosmin Botezatu și Sebastian Munteanu. Competiția, care are loc anul acesta în Franța, este al doilea eșalon valoric continental al acestei categorii de vârstă. Câștigătoarea va promova în grupa de elită, unde evoluează și formații care, geografic, sunt situate dincolo de limitele Bătrânului Continent, ca SUA, Canada sau Japonia.

Rugbyștii bârlădeni convocați sunt Răzvan Gabriel Belehuz (linia a III-a), Marius Costea (mijlocaș la deschidere), Sebastian Munteanu (centru), Cosmin Dănuț Botezatu, Vlad Leica (fundași). Cu toții au participat și la stagiul de pregătire precedente al naționalei de rugby U18, de la Snagov, unde a fost convocat și Iustinian Gabriel Panaite (linia a II-a). Rugbyștii de la CSS Bârlad au întregit până acum lotul naționalei la fiecare acțiune avută.

Începutul de partidă a fost unul pe contre, prima situație de a marca aparținând echipei noastre, care însă a ratat o lovitură de pedeapsă prin Luca Nichitean. Câteva minute mai târziu a venit însă un eseu marcat de Dragoș Ser, transformat de Luca Nichitean și Stejăreii conduceau cu 7-0. Inițiativa a trecut de partea Cehiei și, după o perioadă de presiune, juniorii cehi au găsit drumul către terenul nostru de țintă, un eseu rămas netransformat, la care Stejăreii au răspuns cu aceeași monedă, Constantin Ivanciu urmărind inteligent un balon, pe care l-a culcat pentru a doua încercare trecută în contul echipei noastre. Cehia a redus diferența prin lovitură de pedeapsă a lui Cimprich, dar ecartul s-a mărit din nou în urma unei acțiuni personale a fundașului Cosmin Botezatu, cel care a finalizat cu eseu o cursă de aproximativ 50 de metri, slalomand practic prin întreaga defensivă adversă. Până la pauză Stejăreii au mai înscris un eseu, autor Darius Plăcintar, pe fondul presiunii înaintării noastre și astfel prima repriză am încheiat-o în avantaj, rezultat 22-8, o diferență care putea fi mult mai consistentă, dacă Luca Nichitean nu irosea transformările a trei din totalul de patru încercări marcate. Începutul reprizei secunde a aparținut cehilor, care au avut o situație bună de a marca un eseu prin uvertura Cimprich, cu trecerea timpului însă Stejăreii au revenit, pentru ca între minutele 57 și 67 să înscrie alte trei eseuri, avându-i ca autori pe Sebastian Munteanu, Peter Chiriac și Emanuel Grigore, astfel conturându-se rezultatul final, România-Cehia 39-8.

„Am reușit să stabilim acest lot de 26 de jucători, deși ne-a fost foarte greu să ne hotărâm pentru că toți au muncit foarte mult și meritau să meargă. Credem că am făcut o alegere înțeleaptă și am luat cei mai buni sportivi, sperăm să câștigăm Campionatul European. Dacă reușim să ne impunem ritmul nostru de joc și planul de joc pe care l-am stabilit, cred că o să creștem de la meci la meci. Am avut ocazia să vedem sportivii în cele două turnee de pregătire pe care le-am avut, am văzut nivelul nostru, am reușit să descoperim niște lucruri noi, am văzut cum reacționează sportivii în momentul în care ies din zona lor de confort, cum a fost la Gloucester și la Castres. Ne-am pregătit 10 luni pentru această competiție, simt că jucătorii s-au legat foarte bine, am lucrat foarte mult cu ei pe creșterea unui echipe, teambuilding, sperăm că acest lucru să se vadă în timpul competiției. Ne așteaptă două meciuri foarte grele , jucăm la 3 zile și va fi foarte greu și ca parte de recuperare”, a declarat Horea Hîmpea, directorul tehnic al României U18.

Lotul celor 26 de sportivi:

Stâlp: Alin Manda Voicu (CNAV), Mugurel Gabriel Costea (CS Dinamo), Florian Ciocoiu (ACS Tomitanii), Silviu Staicu (Stade Niortais),

Taloneri: Darius Plăcintar (CSS Viitorul Cluj), Flavian Cuprian (ACS Tomitanii), George Cristian Mocanu (ACS Tomitanii)

Linia a II-a: Pavel George Adrian (CNE Cornu), Constantin Ivanciu (CT Dinicu Golescu),

Linia a III-a: Peter Chiriac (CS Politehnica Iași), Alin Toma (CSS 2 CNE Baia Mare), Răzvan Gabriel Belehuz (CSS Bârlad), Marius Ferariu (CSS Gura Humorului), Dragoș Ser (CSM Olimpia), Ionuț Tudor (CSO Pantelimon)

Mijlocaș la grămadă: Vlăduț Georgian Bocăneț (CSS 2 CNE Baia Mare), Grigore Emanuel (CT Dinicu Golescu)

Mijlocaș la deschidere: Luca Nichitean (CSS 2 CNE Baia Mare), Marius Costea (CSS Bârlad)

Centru: Iulian Crăciun (CNAV), Sergiu Lucaciu (CSM Baia Mare), Sebastian Munteanu (CSS Bârlad)

Aripă: Andrei Micu (CSS Politehnica Iași), Petrică Andrei Mihalache (CNE CSS 2 Baia Mare)

Fundaș: Vlad Leica (CSS Bârlad), Cosmin Dănuț Botezatu (CSS Bârlad)

Staff: Antrenor: Cosmin Cioriciu, Doctor: Cristian Staicu, Preparatori fizici: Ștefan Rusu, Kinetoterapeut: Adrian Purdila și Raul Colea. Director tehnic: Horea Hîmpea, Analist video: Sabin Vasilescu, Manager: Rares Manolache, Antrenor federal: Bogdan Muntean

În cealaltă semifinală a locurilor 1- 4, Germania va întâlni Olanda. (G.P)

