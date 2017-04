Grevistul Ion Acsinte nu mai are speranțe la Bârlad și își continuă greva în București

Pentru că lucrurile nu par a se mișca deloc, Ion Acsinte, care se află de opt zile în greva foamei din cauza condițiilor improprii din locuința sa, este hotărât să plece la București. Acesta vrea să continue greva foamei sub asistență medicală permanentă în calitate de pacient internat la Spitalul Floreasca. La Bârlad, nu i s-a permis internarea, ci doar monitorizarea periodică a stării de sănătate.

Bârlădeanul, care nu mai suportă să locuiască în igrasie și cu un tablou electric care dă semne de suprasolicitare, nu a obținut nici un răspuns favorabil din partea autorităților locale, cu toate că primarul Dumitru Boroș a fost personal în locuința grevistului, dându-i dreptate în privința nemulțumirilor sale. Edilul șef al orașului i-a promis că vor fi luate măsuri, însă, deocamdată, situația a rămas la fel. Reprezentanții Primăriei Bârlad i-au spus lui Ion Acsinte că există de aproape un an, pe hârtie, un proiect tehnic privind scoaterea tabloului electric pe casa scării, dar deocamdată nu sunt șanse ca proiectul să devină realitate.

„Am fost la primărie să văd ce s-a rezolvat în cele opt zile de când am sesizat riscul la care este supusă locuința mea, dar, din păcate, în urma unei întâlniri întâmplătoare avute cu primarul, acesta mi-a dat de înțeles că momentan nu sunt bani. Domnul Cocoloi, de la Spațiu Locativ, mi-a zis că situația se va rezolva… când va vrea Dumnezeu. Am mers la Pompieri și le-am explicat situația însă cei de acolo mi-au spus că Primăria trebuie să sesizeze aspectul întrucât blocul se află în administrarea acesteia. Eu nu pot aștepta la infinit, nu pot aștepta ca tabloul să explodeze așa că voi continua greva foamei la București, unde mă voi interna la Floreasca. Aici, la spitalul Beldiman, mi s-a refuzat internarea, iar analizele mi se fac după ce sunt nevoit să stau cu orele la coadă la urgențe. Vă mărturisesc că mi-am făcut glicemia cu bani, să văd care este starea mea de sănătate. Din păcate nu mă simt deloc bine, starea mea de sănătate se înrăutățește. Am slăbit cinci kilograme”, ne-a declarat Ion Acsinte.

Pentru prevenirea unui incident neplăcut, Primăria Bârlad ar avea nevoie de 20.000 de lei cu care să plătească o firmă care să facă amenajările necesare, respectiv scoaterea tabloului pe casa scării. Ion Acsinte locuiește în blocul CFR de foarte mulți ani, iar în acea cameră din 2005. De atunci și până acum câteva luni tabloul nu a dat semne de pericol, dar din martie acesta produce zgomote continuu. Ion Acsinte a ajuns să locuiască în acea cămăruță, fost sediu al asociației de locatari, după ce a divorțat. Omul avea nevoie de bani ca să își achite datoriile la întreținere, așa că a făcut un schimb de locuință. A dat cele două camere ale sale de la etajul 1 pe cămăruța cu tablou electric de la parter.

Grevistul bârlădean este hotărât să meargă până la capăt și să facă greva foamei în capitală așa cum a procedat și acum 13 ani, când a fost internat tot la Spitalul Floreasca. (Mihaela NICULESCU)

Comments

comments